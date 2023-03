Na Příbramsku sjel řidič do Vltavy, zemřel zaklíněný v kabině pod hladinou

Na mostě na silnici I/8 je zaveden kyvadlový provoz. Vyplývá to z informací, které sdělili mluvčí policie a hasičů. Podle policie řidič nákladního auta kolem 9:15 zatím z neznámé příčiny naboural do svodidel, prorazil je a spadl z mostu do Vltavy.

„Řidič je zaklíněný pod hladinou v kabině auta,“ řekl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Hasiči se podle něj snaží zabránit úniku pohonných hmot do vody.

Policejní mluvčí Pavel Truxa webu pribram.cz řekl, že řidič zemřel. „Vozidlo je asi v šestimetrové hloubce, nikdo jiný v něm necestoval. Momentálně řešíme, jakým způsobem auto vyprostíme,“ webu Truxa kolem půl jedenácté. Jako příčinu policisté nevylučují zdravotní indispozice, vyloučena není ani dopravní nehoda v souvislosti s ranním sněžením.

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové byly na místě tři posádky, dvě záchranářské a jedna lékařská. „Na místě nyní zůstává jedna posádka,“ řekla Nováková.