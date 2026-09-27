Před časem jste hlavní město oblepili plakáty s heslem „Praha a Láska“. Máte nějaký osobní vztah k Václavu Havlovi, nebo jste parafrázi jeho sloganu zvolili, abyste přilákali lidi, kteří na exprezidenta nenechají dopustit?
Je to heslo, které se mi líbí a pod kterým umím dělat kampaň. Nemám žádnou osobní vazbu na Václava Havla a rozhodně nehodlám v kampani tvrdit, že jsem s ním měl něco společného. Mám ho rád jako prezidenta, jako politickou osobnost. Ale nerad bych tvrdil – jak je teď u některých politiků moderní – že jsem byl Havlovi nějak blízký. To heslo mi přijde milé, sympatické, a jaké asociace u lidí vyvolává, je na nich. Samozřejmě ale správné politické heslo různé asociace vyvolávat má. Pokud možno pozitivní.
Nebýt mě, nikdy by to, co Viktor Kožený dělal, nebylo pojmenováno jako podvod. Nějaké informace, že snad na Bahamách pobývá v nějakém zařízení pro seniory, mám.