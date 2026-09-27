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Hřib to nezvládl, neměl odvahu. Láska nejen o tom, jak by řešil dopravu v Praze

Petr Kolář

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Kandidát do Senátu a na pražský magistrát Václav Láska se stal poprvé veřejně známou osobou, když měl jako policejní vyšetřovatel od roku 1999 na starosti případ Viktora Koženého. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéf hnutí SEN 21 a kandidát do Senátu Václav Láska chce být i pražským zastupitelem. „Právě kombinace postů pražského senátora a případně pražského zastupitele mi dává velký prostor se o Prahu starat a věnovat se tématům, která mě nejvíc baví. Což je územní rozvoj, development, bezpečnost a aby se v Praze nekradlo. Pokud bych se stal zastupitelem na magistrátu i senátorem, vzdám se advokátní činnosti a pozastavím si advokátní licenci, abych se mohl věnovat jen Praze,“ slibuje.
Volby, Kolář

Před časem jste hlavní město oblepili plakáty s heslem „Praha a Láska“. Máte nějaký osobní vztah k Václavu Havlovi, nebo jste parafrázi jeho sloganu zvolili, abyste přilákali lidi, kteří na exprezidenta nenechají dopustit?
Je to heslo, které se mi líbí a pod kterým umím dělat kampaň. Nemám žádnou osobní vazbu na Václava Havla a rozhodně nehodlám v kampani tvrdit, že jsem s ním měl něco společného. Mám ho rád jako prezidenta, jako politickou osobnost. Ale nerad bych tvrdil – jak je teď u některých politiků moderní – že jsem byl Havlovi nějak blízký. To heslo mi přijde milé, sympatické, a jaké asociace u lidí vyvolává, je na nich. Samozřejmě ale správné politické heslo různé asociace vyvolávat má. Pokud možno pozitivní.

Nebýt mě, nikdy by to, co Viktor Kožený dělal, nebylo pojmenováno jako podvod. Nějaké informace, že snad na Bahamách pobývá v nějakém zařízení pro seniory, mám.

Václav Láska

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