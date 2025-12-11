Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opouští vedení města

Adam Hejduk
  8:58
Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib odchází dělat poslance a Pražanům po něm zůstává dopravní peklo. Práci pro Prahu nedokončil ani náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil, který už bude rovněž jen poslancem.

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib | foto: koláž iDNES David Votruba

Končí éra pirátského lídra Zdeňka Hřiba ve vedení metropole, kde působil přes sedm let, z toho poslední tři jako náměstek pro dopravu. Zůstane jen poslancem. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva ho vystřídá jeho stranický kolega a dosavadní předseda magistrátního výboru pro zahraniční vztahy a evropské fondy Jaromír Beránek.

Ten po svém předchůdci zdědí jen starosti – beznadějně ucpané silnice, naštvané Pražany a zablokované strategické stavby.

V posledních týdnech celé město nemluví o ničem jiném než o neprůjezdných silnicích a nekonečných kolonách.

Hřib a Pospíšil končí ve vedení Prahy. Fórum Pirátů odhlasovalo nové obsazení

Experti poukazují na špatnou koordinaci oprav. Souběžně se totiž pracuje na magistrále u Národního muzea, v ulici Jana Želivského, na Poděbradské nebo na Štěrboholské.

„Je škoda, že se opatřením pro zvýšení efektivity a koordinací uzavírek a oprav v Praze pan náměstek začal zabývat až měsíc před svým odchodem, když ve vedení Prahy je už sedm let, ale problémy s nedostatečnou koordinací trvají již mnoho let,“ okomentoval nedávno expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj Hřibovy návrhy řešení. Hřib s nimi u zastupitelů stejně nepochodil.

Metro D a Libeňský most

Během Hřibova mandátu se otevřelo množství otázek, které by určily, kam bude pražská doprava směřovat. Náměstek však nic z toho nedotáhl. Vzhledem k tomu, že se podzimní komunální volby uskuteční za méně než rok, nedá se systémové řešení očekávat ani od jeho nástupce.

Plán na zpoplatnění průjezdu centra narazil na odpor městských částí a koaličních partnerů, na parkovací reformě se nepodařilo najít shodu především kvůli odporu SPOLU proti zdražení cen stání a kvůli Pirátům vyšly naprázdno snahy ODS otevřít otázku zdražení jízdného v MHD.

Kdo může za rozkopanou Prahu a kolaps dopravy? Hřib se hádal se Scheinherrem

Na Beránka spadnou také některé velmi komplikovaně zablokované projekty. Obrovský problém představuje zastavená přestavba Libeňského mostu. Už v roce 2023 se ukázalo, že ho není možné opravit a musí vzniknout jeho replika. Přesto se obnova rozjela na základě tendru, který vycházel z původní studie rekonstrukce. To ale zarazil antimonopolní úřad.

„Z citlivé rekonstrukce se po změnách stává drtivá demolice stěžejních objektů a nahrazení původních objektů objekty nově postavenými, a to bez provedení nového zadávacího řízení,“ konstatoval předseda úřadu Petr Mlsna.

Technická správa komunikací (TSK) proto stopla všechny stavební i projekční práce a celý projekt přesoutěží. Dokončení v tuto chvíli TSK odhaduje na rok 2032, což znamená dalších sedm let bez tramvajového spojení, které je přerušené od loňska. Zároveň je nejasný konkrétní harmonogram i konečná cena.

Dvorecký most, či Most Anežky České? O slíbenou anketu Pražané nepřijdou, říká Hřib

Ve skluzu je také stavba druhé části metra D, kterou už antimonopolní úřad několikrát rovněž shodil a naposledy zakázal podepsat smlouvu i Krajský soud v Brně. Úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory se měl začít stavět podle původního harmonogramu koncem roku 2023.

Jen čekat a doufat bude muset Beránek v případě dostavby Městského okruhu. S vypsáním a vyhodnocením tendru na vypracování projektové dokumentace totiž Hřib tak dlouho otálel, až teď hrozí ztráta kladného posudku dopadů na životní prostředí (EIA), pokud město nezíská alespoň nepravomocné povolení do října 2027. „Podání na úřad musí odejít nejpozději v červnu příštího roku. To je šibeniční termín, doslova peklo,“ popsal už dříve MF DNES architekt a bývalý primátor Jan Kasl, jeden z vedoucích projekčních prací ve společnosti Satra.

Divadlo na Vinohradech čeká

Ze stejného důvodu jako Hřib skončí i náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09), kterého nahradí radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09). I po tomto náměstkovi zůstanou nedodělané projekty.

Především ještě stále není vybraný zhotovitel rekonstrukce Divadla na Vinohradech, přestože ředitel Tomáš Töpfer předal magistrátu všechno v mašličkách včetně povolení. Podle původního předpokladu se mělo začít už loni v létě, teď ale divadlo odložilo plánované stěhování až na konec divadelní sezony.

Zastupitelé neprojednají Hřibův plán zlepšení dopravy, proti byla nejen opozice

Na vyhlášení vítěze tendru na dokončení přestavby marně čeká také Šlechtova restaurace ve Stromovce, přičemž vítěz měl být znám už letos v únoru.

Zdeněk Hřib Piráti Předseda Pirátů jakožto pražský lídr získal post poslance. Jiří Pospíšil TOP 09 1. místopředseda TOP 09 se po letech vrátil do poslaneckých lavic.

Jaromír Beránek Piráti Nastávající náměstek pro dopravu dosud vedl jeden z výborů na magistrátu. Tomáš Slabihoudek TOP 09 Nový náměstek pro kulturu je i radní Prahy 8 pro dopravu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Kolony kolem Barrandovského mostu, i MHD nabírá až desítky minut zpoždění

Přímý přenos
Snímek dopravy před Zlíchovským tunelem v půl deváté ráno. (11. prosince 2025)

Větší zdržení než obvykle nabírají řidiči i cestující, kteří se ráno pokoušejí dostat do centra Prahy ve směru od Strakonické a Barrandovského mostu. Od Dobříšské se už před sedmou ráno vytvořily...

11. prosince 2025  7:54,  aktualizováno 

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opouští vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib odchází dělat poslance a Pražanům po něm zůstává dopravní peklo. Práci pro Prahu nedokončil ani náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil, který už bude rovněž jen...

11. prosince 2025  8:58

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

Nic nedaruje, ani kouč jí nechce čelit. Mně se ale hra líbila i z lavičky, hlásila Astierová

Pauline Astierová děkuje fanouškům USK Praha po zápase v Eurolize.

Na silný turecký Galatasaray vyrukovaly basketbalistky USK Praha s urputnou a agresivní obranou. Na soupeřky neustále dorážely a ušetřena nebyla ani bývalá kapitánka Teja Oblaková, které život na...

11. prosince 2025  5:58

Lvi Praha na úvod volejbalové Ligy mistrů prohráli ve čtyřech setech s Perugií

Trojblok Lvů Praha čelí útoku Perugie.

Čeští šampioni Lvi Praha na úvod volejbalové Ligy mistrů prohráli ve skupině C 1:3 na půdě obhájce trofeje Perugie. V Itálii sice překvapivě získali první set 26:24, ale další sady ztratili 18:25,...

10. prosince 2025  23:03

Největší výhra sezony. USK zdolal dosud neporažený Galatasaray stylem start-cíl

Radost na lavičce USK Praha

Basketbalistky ZVVZ USK Praha předvedly nejspolehlivější výkon v sezoně, do nadstavbové fáze Euroligy doma vstoupily vítězstvím 64:55 nad dosud neporaženým Galatasaray Istanbul. Až na krátký úsek v...

10. prosince 2025  18:44,  aktualizováno  22:19

Rumuni ho mají za Itala. Zima o 14 letech v cizině, jízdě v Bukurešti i Spartě

Premium
Český brankář Lukáš Zima v dresu druholigového nizozemského Venla v létě 2022.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Při zmínce, že fotbalem v zahraničí si vydělává už víc než čtrnáct let, se gólman Lukáš Zima naoko naštve. „Tím chcete říct, že už jsem starej, jo?“ Po deseti letech v Itálii a dvou v Nizozemsku je...

10. prosince 2025

Obletovaný Rrahmani zpět v Rumunsku. Snad mi to v Craiově vyjde jako tenkrát

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje ze svého gólu v Olomouci.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Rozhlédl se po modrých sedačkách na rozlehlých tribunách fotbalového stadionu Iona Oblemenca v Craiově a hned si vzpomněl: „Tady jsem hrál první zápas v rumunské lize a ještě mi vyšel.“

10. prosince 2025  18:18

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Muž vlezl do tunelu metra s krabicí a odešel bez ní. Incident ochromil trasu B

Pražské metro (ilustrační snímek)

Na trati metra B dnes odpoledne stál úsek od Florence po Černý Most. Podle webu Pražské integrované dopravy byla důvodem překážka na trati. Policie uvedla, že neznámý muž přinesl do tunelu krabici....

10. prosince 2025  16:16,  aktualizováno  16:34

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Pětiměsíčního syna udeřil kvůli pláči. Odvolací soud muži snížil trest za vraždu

Muž u hradeckého krajského soudu čelí obžalobě z vraždy kojence a těžkého...

Muž z Královéhradecka, který smrtelně zranil svého pětiměsíčního syna, si za vraždu a předchozí těžké ublížení na zdraví odpyká 16,5 roku vězení. Původně uložený trest mu dnes o dva roky snížil...

10. prosince 2025  15:28

Obchod v Sapě skladoval víc než půl tuny pyrotechniky, inspekce ho zavřela

Jižní brána Sapy je považována za tu nejhezčí.

Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) dočasně uzavřeli jednu z prodejen v pražské tržnici Sapa, která skladovala více než 500 kilogramů výbušných látek. Z8soby pyrotechniky tam více než...

10. prosince 2025  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.