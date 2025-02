Rozbuškou k hádkám v koalici je i formalita. Piráti se pustili do SPOLU

Nakonec přišla řada na zdánlivě formální bod, a to zadání hloubkového forenzního auditu fungování a hospodaření městské společnosti Operátor ICT(OICT) od roku 2022 do současnosti.

Formalitou samozřejmě není audit jako takový, ale pouze akt jeho faktického zadání. Radní k tomu totiž už v září loňského roku pověřilo zastupitelstvo, a tak jen v pondělí splnili zadaný úkol. I tak ale tento krok odstartoval jeden z dosud rétoricky nejvyostřenějších sporů v koalici vyvolaný Piráty.

Nutno podotknout, že od chvíle, kdy byl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) zvolen předsedou strany a oznámil kandidaturu na volebního lídra, je to už několikátá rozmíška, která otřásá nesourodou koalicí.

„Z mého pohledu je schválení zadání auditu naprosto zjevná snaha SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN vyrobit nějaké politické kompro na Piráty za peníze Pražanů, a to ještě ve volebním roce,“ sdělil Hřib po jednání rady.

Vedle toho také vyjmenoval některé případy, kdy se podle něj snaží ODS blokovat digitalizaci a házet OICT „klacky pod nohy“. Radní pro IT Daniel Mazur (Piráti) k tomu podotkl, že Piráti sice audity považují za účinný nástroj, ale neměly by se dělat ze zástupných a účelných důvodů, proto pro zadání nehlasovali.

Předvolební image

„Jsem překvapený, že se náměstek Hřib bojí auditu ve společnosti, kterou už druhé volební období ovládá jeho strana. Skoro to vypadá, že podporuje audity jen u společností, které řídí někdo jiný než Piráti,“ reagoval na Hřibova slova předseda zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

„Na urážky a osočování z jeho strany jsme si už všichni zvykli, je to jeho vizitka, ale možná by bylo lepší, kdyby se soustředil na práci a napravení dobrého jména městské společnosti, kterou mají Piráti už druhé volební období v gesci, než na snahu budování si vlastní image před volbami do Poslanecké sněmovny,“ dodal Portlík.

Oproti předchozím sporům se tentokrát do přestřelky vložil i zpravidla neutrální STAN. Podle radního pro školství Antonína Klecandy je audit na místě, protože podle něj OICT nemá všechny zakázky zcela v pořádku. Poslední hádka není jen součástí předvolebního boje, který se v Praze rozhořel překvapivě brzy, ale také další metou v otevřené válce mezi Hřibem a ředitelem magistrátu Martinem Kubelkou, která začala právě kvůli OICT.

Na počátku byl rovněž audit, a to části smluv mezi OICT a magistrátem. Ten poukázal na některé nejasnosti, například na nepravdivé vykazování služeb a nákladů nebo na případy dvojího plnění u smluv. Hřib následně dokument označil za audit práce úředníků magistrátu a podotkl také, že pod dotčenými smlouvami je podepsaný ředitel Kubelka.

„Několikrát jsme upozorňovali, že je u smluv nevyváženost vztahu mezi Operátorem a magistrátem. Několikrát jsme upozorňovali, že úřad nemůže proplácet bianco šeky, aniž by věděl za co. Dospělo to dokonce do stadia, kdy v prosinci na radě před zastupitelstvem, na kterém se měl schvalovat rozpočet, jste si mě, pane Hřibe, vzal stranou a řekl, že odbor neproplatil operátorovi fakturu za tři a půl milionu. Já na to řekl ano, protože už zase chybí výkaz činností. A místo hájení zájmů magistrátu jste řekl, že pokud se to neproplatí, tak Piráti nepodpoří rozpočet,“ reagoval Kubelka na zářijovém zastupitelstvu.

Kubelka už je mimo službu

Krátce poté se kolem ředitele magistrátu rozvířilo hned několik kauz. Novináři přišli se zjištěním, že své asistence dal 857 tisíc za rok na mimořádných odměnách a podle opozice protekčně rozdával parkovací oprávnění určené pro členy krizového štábu magistrátu.

Po měsících přestřelek nakonec primátor Bohuslav Svoboda (ODS) požádal o souhlas s odvoláním Kubelky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), jehož posvěcení tento krok potřebuje. „Ředitel Kubelka ukončil pracovní neschopnost, nastoupil do práce a ihned jsem ho postavil na překážky. Nyní čekáme na odpověď ministerstva vnitra na dopis, který jsme jim zaslali,“ sdělil začátkem týdne Svoboda.