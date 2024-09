Hřib vyhrožoval, abych proplatil nepodložené faktury, tvrdí ředitel magistrátu

„Místo toho, abyste hájil zájem magistrátu, tak jste řekl, že pokud nebude proplacena faktura, tak Piráti nepodpoří rozpočet hlavního města Prahy,“ uvedl minulý čtvrtek ředitel magistrátu Martin Kubelka.

Podle něj navíc již dlouho trvá nevyváženost vztahů mezi hlavním městem Prahou a městskou firmou Operátor ICT, na což Hřiba několikrát upozorňoval.

Zdeněk Hřib má za to, že hospodaření městské společnosti je v pořádku. „Ředitel Kubelka tímto prakticky přiznal, že se snažil vydírat stoprocentně městem vlastněnou společnost OICT tím, že jí odmítal proplatit splatné a řádně vystavené faktury dle platné smlouvy na oceňovanou datovou platformu Golemio.cz. Hrozil tak předem prohraný soudní spor a případná exekuce proti městskému majetku,“ uvedl někdejší pirátský primátor Hřib.

Audit podle něj potvrdil, že úřad nemá smluvně ošetřeno, že by mu Operátor ICT měl poskytovat jím požadované výkazy.

„Považuji to za nepřijatelné. Zároveň mám za to, že když tohle řekne šéf úředníků na mikrofon na zastupitelstvu před veřejností, má pro to dostatečné důkazy. Já jsem svolal klub, kde jsme se jednoznačně shodli na tom, že se bude hlasovat o odvolání pana náměstka. Pro odvolání hlasoval klub ANO, tři zastupitelé SPD a pan Hřib jako vtipálek,“ uvedl pro iDNES.cz ke kauze Patrik Nacher (ANO)

Podle něj je obecně a dlouhodobě vyvíjen tlak na úředníky, aby podepisovali dokumenty, které jsou takříkajíc na hraně.

„Obecně to platí pro dokumenty, za které zejména pirátští zastupitelé svádí vinu na úředníky a nechtějí přijmou zodpovědnost. Spousta úředníků z magistrátu odešla a nechtějí se vrátit,“ doplnil Nacher. Na sítí X také uvedl, že Zdeněk Hřib obvinění ani nijak nepopřel, jelikož si je vědom, že u toho byli další svědci.