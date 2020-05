Na Hradčanské vznikne nový blok domů, čeká se na přeložení vlaků do tunelu

14:39 , aktualizováno 14:39

Po převedení železnice do tunelu v okolí nádraží Praha-Dejvice by měly být na Hradčanské postaveny nové domy a ulice. Vyplývá to ze studie Institutu plánování a rozvoje. Změnu územního plánu projedná magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Studii kritizují Zelení z Prahy 6, podle nich je část zástavby příliš vysoká.