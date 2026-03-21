Soupravy metra stanicí Hradčanská těsně před 15. hodinou, tedy časem startu demonstrace na Letné, asi dvacet minut pouze projížděly.
„Z důvodu zahlcení stanice metra některé vlaky stanice Hradčanská projíždějí a odbavují cestující až v následujících stanicích,“ napsal dopravní podnik na síti X. Problémem byly zaplněné eskalátory ve stanici.
Už za dvacet minut opatření zrušil. Nárazově byla „ucpaná“ také stanice metra Vltavská, odkud také lidé směrem na Strossmayerovo náměstí mířili na Letnou.
Na Letnou podle odhadů pořadatelů zamířilo přes 150 tisíc lidí. Dopravní podnik posílil v sobotu dopravu, přes Letnou jezdí speciální tramvajová linka číslo 36.
Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií
Účastníkům pořadatelé doporučili přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem. První účastníci demonstrace se na Letné scházeli už kolem poledne.