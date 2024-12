Zapomeňte na střelce. Hostouň se snaží jít dál, rodina čelí útokům vandalů

Před kostelem svatého Bartoloměje v Hostouni stojí nazdobený vánoční strom. Jeho rozsvícení spojené s jarmarkem, zpíváním koled a živým betlémem se na konci listopadu zúčastnilo mnoho z přibližně patnácti set místních obyvatel. Do zdejšího kulturního domu zavítal o pár dní později Mikuláš s družinou. V kostele se uskutečnilo předvánoční zpívání žáků, ve škole se ve čtvrtek konaly tvůrčí dílny pro děti a rodiče.

Obec, která si před rokem vysloužila přízvisko „prokletá“, se ze všech sil snaží opět žít normálním životem.

Několik set metrů od kostela stojí velký rodinný dům. Také jeho branku zdobí adventní věnec. Právě odsud se před loňskými Vánocemi vydal nejmasovější vrah novodobých českých dějin střílet do budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kříže za oběti na fakultě

Je znát, že traumatu z tragédie se místní dosud úplně nezbavili a některé z nich stále tíží. Cizí lidi pohybující se v okolí vrahova domu sledují zpoza oken a plotů zahrad ostřížím zrakem.

Všichni by asi byli rádi, aby se na spojení jejich vesnice a střelce co nejrychleji zapomnělo. A naopak téměř nikdo z nich se o události staré dvanáct měsíců vůbec nechce bavit. Jejich vesnice byla před rokem centrem pozornosti více, než by si přáli. A o žádnou další v tomto směru nestojí.

„Dejte už nám všichni pokoj. A také té rodině. Vždyť oni za nic nemohou, i pro ně je to tragédie. A jsou neustále terčem nějakých nenávistných útoků,“ říká starší žena venčící v ulici svého psa.

Dům je na první pohled obydlen, má udržovanou zahradu a částečně opravenou fasádu. Před ním ani pod přístřeškem ale žádný automobil nestojí. Na zazvonění nikdo nereaguje.

„Bydlí tam trvale jeho matka, občas na návštěvu přijede její dcera, tedy sestra toho střelce. Mezi místní ale prakticky vůbec nechodí,“ konstatuje mladá žena bydlící ve stejné části obce. „Fasádu mají opravenou, protože na ni někdo před pár týdny namaloval čtrnáct křížů. Za každou oběť na fakultě jeden. A k tomu výhrůžný nápis,“ dodává.

Ozbrojení policisté dům už nějaký čas střežili jen několik dní po loňské tragédii. Důvodem bylo, že se do něj někdo vloupal. O čtyři měsíce později se kriminalistům podařilo z tohoto činu usvědčit jedenapadesátiletého muže, který měl na svědomí vloupání i do další nemovitosti v Hostouni.

„Při výslechu se přiznal a uvedl, že si domy vybral zcela náhodně, jelikož se v nich nesvítilo. Z toho odvodil, že se uvnitř nikdo nenachází,“ uvedla na jaře mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Starosta Hostouně Martin Krátký se k tragédii na fakultě a následujícím událostem vůbec nechce vyjadřovat. „Žádné komentáře vám k tomu nedám. Přeji vám hezké svátky,“ odpověděl MF DNES stroze na dotaz, jak se život ve vesnici proměnil a jak se místní se vším vyrovnávají.

Před rokem byl alespoň o trochu sdílnější. „Rodinu střelce samozřejmě znám, stejně jako všechny lidi, kteří v naší vesnici žijí. Jsou to starousedlíci, kteří v Hostouni bydlí dlouho. Naprosto bezproblémoví. Nikdy jsme s nimi na úřadu neměli potíže,“ řekl tehdy.

„Společenský život tady stále funguje,“ prozradil před časem televizi Prima CNN místostarosta Lukáš Morávek. Snahu o život v normálu dokládá letos uspořádaná myslivecká či posvícenská zábava, oslava halloweenu nebo několik koncertů. V Hostouni je malotřídní škola, hospoda a zmíněný kostel. Vedle myslivců jsou zde aktivní dobrovolní hasiči nebo baráčníci.

Jedna ves, dva vrazi

Svou smrtící stopu střelec nezanechal jen v Klánovickém lese, kde usmrtil mladého muže a jeho dvouměsíční dceru, nebo na fakultě, ale i v samotné Hostouni, kde v rodinném domě před cestou do metropole usmrtil svého otce. A umístil tady výbušný systém, kterým chtěl dům vyhodit do povětří. Jen včasným zásahem policistů nedošlo ve vsi k další tragédii.

„Jsme asi prokletá vesnice,“ říkali před rokem někteří Hostounští. Z této vsi totiž nepocházel jen střelec na fakultě, ale i David Lubina, který v roce 2005 zavraždil na pražském Karlově náměstí televizního střihače Michala Velíška, jenž se zastal mladé ženy, kterou Lubina obtěžoval.

Oba pachatele navíc spojila nejen obec Hostouň, ale i zmíněný Klánovický les na okraji Prahy. Zatímco střelec zde svoji vražednou cestu započal, Lubinova cesta tu skončila poté, když byl v lese, kde se ukrýval, dopaden policisty.

Týden před masovou vraždou zastřelil mladík z Hostouně v lese v Klánovicích u Prahy mladého tatínka s dvouměsíční dcerou v kočárku, které si vybral naprosto náhodně. Ve čtvrtek 21. prosince 2023 pak doma zabil svého otce.

Ve sklepě sestrojil primitivní výbušný systém z plynových bomb, šroubů a časového spínače, který měl vyhodit dům do povětří. Poté se ozbrojený vydal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval. Tam zabil 14 lidí, 25 jich zranil a následně zastřelil i sebe.

Vyšetřovatelé případ odložili. Důvodem bylo to, že pachatel zemřel, a nebylo tak vůči němu možné zahájit trestní stíhání.