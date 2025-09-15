Zákaz vstupu, mrtvé ryby i vodní ptáci. V hostivických rybnících je otrávená voda

V Hostivicích u Prahy byl potvrzen výskyt botulotoxinu v místních rybnících, což způsobilo úhyn ryb a vodního ptactva. Největší riziko se týká rybníku Kala, kde platí zákaz vstupu. „Radnice nyní čeká na laboratorní výsledky, které určí další opatření,“ řekla pro iDNES.cz radní města Hostivice Michaela Míkovcová.
Hostivické rybníky leží na severozápadě Prahy. | foto: Mapy.cz

Výskyt botulotoxinu v hostivických rybnících byl poprvé potvrzen koncem srpna. Vysoké teploty a nízká hladina vody vytvořily podmínky pro vznik toxinu, který již způsobil úhyn několika kusů ryb, kachen a labutí. Občané byli proto vyzváni, aby se rybníkům vyhýbali, nepouštěli do nich psy a hlásili nálezy uhynulých zvířat na linku Zvíře v nouzi.

Uhynula celá generace pstruhů. Rybáři na Karlovarsku sčítají škody po otravě potoka

Největší riziko je aktuálně spojeno s rybníkem Kala, kde je vyhlášen zákaz vstupu. „Rybník Kala je až do odvolání uzavřen a označen výstražnými cedulemi a páskami,“ sdělila radní Míkovcová.

Správce rybníků, společnost Rybářství Mariánské Lázně, provádí podle radnice každodenní kontroly a průběžně informuje vedení města. „Na výsledky laboratorních rozborů vody a uhynulého ptactva stále čekáme,“ doplnila Míkovcová. Výsledky určí další postup.

Jedním z Hostivických rybníků je i Litovecký rybník.

Do konce měsíce se uskuteční také jednání vedení města s vedením společnosti Rybářství Třeboň, na kterém se bude projednávat další směřování a opatření, uvedla radnice na svém Facebooku.

V komentářích pod příspěvky se také objevují spekulace o uhynulých psech. „My informace o zemřelých psech nemáme. Veterinářka, která informace sdělila veřejnosti, informace radnici nepotvrdila. Pouze se zmínila, že jeden pes je na ventilaci. Ona sama měla jen informace od kolegyně,“ vyjádřila se ke spekulacím radní.

