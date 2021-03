Skok z 19. do 21. století. Hostivice chce výrazně proměnit okolí nádraží

Z Hostivice už nyní lze vlakem cestovat nejen do Kladna a Prahy (přes Ruzyni a Veleslavín na hlavní nádraží), ale také na sever do Kralup nad Vltavou. Do metropole vede z Hostivice ještě druhá trať – tentokrát přes Rudnou na smíchovské nádraží.



Projekt Správy železnic (SŽ) na výstavbu trati počítá u nádraží s rozlehlými parkovišti. Město však usiluje o to, aby okolí nádraží bylo pro občany příjemnou lokalitou. Proto si nechalo zpracovat svou studii.



„Zadáním bylo upravit původní projekt tak, aby přespolní automobilová doprava nezahltila Hostivici, aby v okolí nádraží vznikly příjemné prostory, aby bylo posíleno propojení s parkem Višňovkou a se hřbitovem (nacházejí se severně od města za tratí – pozn. red.),“ uvedl radní města Tomáš Koňařík.

Kam s auty?

U nádraží se kvůli rychlodráze počítá s více než čtyřnásobným navýšením parkovacích míst, aby zde lidé z okolních obcí mohli odstavit auta a do Prahy pokračovat po kolejích. Zatímco nyní je zde zhruba stovka míst, do budoucna jich má být 453.

V původním projektu byla dvě parkoviště – každé na jedné straně kolejí. „Předpokládáme, že většina řidičů bude hledat nejdříve volné parkovací místo hned u nádraží, tedy ve městě. Pokud neuspějí, pojedou na vzdálenější P+R za koleje. Je ale velmi pravděpodobné, že by pak nestihli svůj spoj, protože by se zdrželi hledáním volného parkovacího místa,“ vysvětil Tomáš Koňařík, proč město chce namísto dvou parkovišť jeden parkovací dům za kolejemi v sousedství průmyslové zóny.

Do parkovacího domu se lidé snadno dostanou jak z dálnice D6, tak z města. Dnešní přejezd směrem k Višňovce nahradí podchod, který usnadní cestu do parku i ke hřbitovu. Bude sloužit také cyklistům a výhledově má být součástí cyklostezky, která povede podél trati do Prahy. Ostatně – u nádražní budovy bude k dispozici také zhruba stovka stojanů na kola.

Spor o výtopnu

U kolejí stojí i dva drážní domky – výtopna a vechtrovna. O výtopnu měl zájem Klub historické techniky Praha, který ji chtěl přebudovat na expozici železniční techniky a usiloval o její zápis do seznamu památek. Jenže neuspěl a výtopnu čeká demolice.

„V rámci modernizace trati Praha-Ruzyně – Kladno, jejíž realizaci předpokládáme od příštího roku, dojde ke zbourání objektu železničního depa. Dráha bude zdvojkolejněna a výtopna je bohužel v kolizi s modernizovaným kolejištěm. Pro Správu železnic je odstranění objektu citlivou záležitostí, proto jsme prověřovali různá řešení. Ani při jen částečném ubourání by však nebylo možné objekt výtopny zasahující do budoucího kolejiště smysluplně zachovat,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že druhá budova, vechtrovna, modernizaci dráhy nijak nebrání. A město s ní má své plány. Mohla by v ní být například klubovna, hudební zkušebna nebo kavárna.

Revitalizace celého území počítá i s dalšími nebytovými prostory. Na dosud nevyužívaném území podél trati vyroste několik třípodlažních objektů se zatravněnými střechami, v nichž by město rádo vidělo obchody, služby pro občany jako kadeřnictví, kanceláře nebo coworkingová centra.

27 tisíc cestujících

Trať z Prahy do Kladna bude po modernizaci dvojkolejná a elektrifikovaná. Denní počet přepravených osob v úseku Praha-Ruzyně – Hostivice by měl podle předpokladů narůst ze stávajících sedmi tisíc na 27 tisíc v roce 2030. Samotnou stanici Hostivice čeká celková rekonstrukce. Ostrovní nástupiště budou přístupná podchodem z obou stran – od jihu z města i od severu z ulice K Višňovce a přímo od budoucího parkovacího domu. Před nádražní budovou budou i nadále stanoviště autobusů pro snadný přestup.

„K úpravám dojde také v lokalitě Jeneček, kde vznikne nová zastávka Hostivice-Jeneček,“ přiblížil Dušan Gavenda. SŽ počítá s výstavbou hostivické části trati v rozmezí let 2022 až 2025. Zároveň se zprovozněním tratě bude otevřen i parkovací dům. Teprve poté přijde na řadu rekonstrukce vechtrovny, případně výstavba dalších objektů.