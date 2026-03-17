Nový parkovací dům má hlavně pomoci odlehčit dopravě na příjezdových silnicích do Prahy. Díky své poloze poblíž dálnice D6 nabídne řidičům možnost zaparkovat ještě před vjezdem do metropole, do ní se už přesunou vlakovým spojením.
„Modernizace trati Praha – Kladno zásadně zvýší atraktivitu železniční dopravy v celé oblasti. Pomůže to snížit počet aut směřujících do hlavního města a zároveň nabídne zázemí pro přestup na veřejnou dopravu,“ řekl středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.
V plánu je postavit 480 parkovacích stání, součástí budou místa pro lidi se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi. Počítá se také s dobíjecími stanicemi pro elektromobily.
|
Skok z 19. do 21. století. Hostivice chce výrazně proměnit okolí nádraží
Náklady na stavbu se odhadují na 633 milionů korun. Stavba má podle plánu začít příští rok, hotovo by mělo být do června 2029. Výstavba projektu je úzce spojena s modernizací železniční trati Praha – Kladno.