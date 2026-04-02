To jsme náhle v jiné obci? Řidiče aprílový vtip pobavil, strážníci pochopení neměli

Jedete-li z Hostivice do Chýně, opustíte obec a vjedete do sousední.
Pokračujete-li následně z Chýně do Prahy po ulici Hlavní, opustíte podle dopravní značky Chýni, ale po ujetí několika metrů se ocitnete znovu v Hostivici. Chvíli poté, stále na stejné silnici, další značka symbolizuje konec Hostivice.
Nezvyklé střídání má na svědomí hranice katastru obou obcí, která vede právě touto silnicí. A to zřejmě zaujalo vtipálka, který se ve středu 1. dubna na apríla rozhodl tuto zvyklost změnit.
Značky se začátkem a koncem obce Hostivice jednoduše přelepil na Chýně.
„Po prvotní reakci, že na aprílový žertík se nenachytáme tak snadno, hlídka oznámení prověřila a k jejímu údivu se oznámení zakládalo na pravdě,“ napsali strážníci obce Chýně na Facebook.
„Nějaký vtipálek skutečně překryl u zmíněných značek název města Hostivice magnetickými přelepy, které mylně uvádějí, že řidič již vjíždí do Chýně,“ pokračovali.
Pobavilo, shodli se lidé
Diskutující byli příspěvkem pobaveni. „Počkat, to není apríl, to se fakt stalo?“ píše jeden z nich pod příspěvkem. „Dobře si s tím dal práci,“ pochválil neznámého vtipálka další komentář.
„A já si ráno říkala, zda vidím dobře. I když cestou zpátky to už bylo sundané,“ pobavila se další uživatelka. „Já bych ten žert ocenil. Je to trochu nepochopitelné, že Hostivice začínají v Chýni,“ dodal další.
Strážníci ale moc pochopení pro legraci neměli a věc předali k dalšímu dořešení. „Ponechme stranou úvahy, zda se jedná pouze o aprílový žert, nebo se výtečník inspiroval světovými mocnostmi, které anektují území sousedních států,“ pokračovali v příspěvku.
Případ předali k dořešení sousedům do Hostivice, protože „žert se realizoval na katastru jiného města.“
Zároveň dodali, že opravdové značky oznamující začátek a konec Chýně zůstaly nedotčeny.
Dopravní značky jsou součástí komunikací a řeší je zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Za jejich poškození mohou úřady udělit pokutu až 300 tisíc korun.
Hranice obcí vede zmíněnou komunikací Hlavní
