Policisté pátrali po mladém cizinci, našli ho utonulého v hostivařské přehradě

„Dnes v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o pohřešování pětadvacetiletého muže, který byl naposledy viděn včera večer právě u Hostivařské přehrady. Na místo jsme tedy ihned vyjeli a zahájili jsme ve spolupráci s pražskými hasiči pátrání,“ řekl pro iDNES.cz Hrdina.

Mladíka se sice podařilo najít, ale již bez známek života.

Okolnosti případu policisté šetří.

Není to přitom ani 24 hodin zpět, co se v republice stal obdobný případ. V jezeře Matylda u Mostu v pondělí v podvečer našli utonulé dítě. Po pohřešovaném chlapci pátraly všechny složky integrovaného záchranného systému, a to i za pomoci člunu a potápěčů.

Policie případ šetří pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, chlapci bylo 14 let.