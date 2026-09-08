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Vlak u Hostivaře srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na koridoru stojí

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  9:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem v úseku mezi pražskou Hostivaří a Uhříněvsí srazil vlak člověka, střet nepřežil. Kvůli vyšetřování události je zastavený provoz mezi stanicemi Praha-Hostivař a Praha-Uhříněves.

Vyplývá to z informací na webu Českých drah (ČD) a policejního mluvčího Jana Daňka.

„Nález sražené osoby v kolejišti. Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události,“ uvedly ČD. Daněk řekl, že člověk střet nepřežil.

Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů, v trase mezi hlavním nádražím a Uhříněvsí nejedou. Linky 3xx v Uhříněvsi odklání navíc k nádraží Uhříněves.

V regionální dopravě se dopravce snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Podle webu Pražské integrované dopravy lze využít také linku k metru Háje.

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