Vyplývá to z informací na webu Českých drah (ČD) a policejního mluvčího Jana Daňka.
„Nález sražené osoby v kolejišti. Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události,“ uvedly ČD. Daněk řekl, že člověk střet nepřežil.
Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů, v trase mezi hlavním nádražím a Uhříněvsí nejedou. Linky 3xx v Uhříněvsi odklání navíc k nádraží Uhříněves.
V regionální dopravě se dopravce snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Podle webu Pražské integrované dopravy lze využít také linku k metru Háje.