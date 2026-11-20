Je to smutný pohled pro spoustu štamgastů a běžných hostů, kteří sem roky chodili za zábavou. Legendární restaurace U Jarolímků tento týden postupně mizí z mapy.
„Byla tady dobrá atmosféra a na okolní poměry byla levná,“ prohlásil už v době jeho derniéry jeden z pravidelných návštěvníků.
„Těch štamgastů tam bylo víc. Miroslav, Honza, Kuba. Můj manžel Miroslav tam chodil skoro padesát let denně a já jako jeho manželka dvacet let s ním. Ten pocit nelze popsat. Smutek i zlost,“ sdělila iDNES.cz autorka většiny aktuálních obrázků a videí v tomto článku Fahima Nedorostová.
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Bagry se do vyklizeného objektu podle ní zakously před několika dny, nyní už zbývá jen torzo obvodových zdí.
„Jsou strašně rychlí,“ ozývá se na sociálních sítích. „Zločin.“ „Ničí se vše, co je hezké,“ litují lidé pod příspěvky.
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Jiný diskutér se ale na to dívá odlišně. „Klid, každý barák jednou doslouží.“ Další přidává srovnání s bývalým Libeňským pivovarem, který šel k zemi i proto, že se o objekt roky nikdo nestaral.
Objekt teď nahradí nový bytový dům.
U Jarolímků
Podnik U Jarolímků otevřel v roce 1874. Do její historie se nesmazatelně zapsal především výčepní František Jarolímek, jehož lze bez nadsázky nazvat hrdinou protinacistického odboje.
Sám byl členem české pravoslavné církve a prostřednictvím jejích kněží zajišťoval přísun potravin československým parašutistům Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi.
Ti nedaleko Jarolímkovy hospody spáchali atentát na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Jarolímek měl štěstí a válku přežil, zemřel až v roce 1957. Hospoda nakonec od svého založení fungovala dlouhých 152 let a za tu dobu si vytvořila věrnou klientelu čítající několik generací.
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23. října 2026