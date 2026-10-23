|
Poslední pivo a sbohem, hospoda hrdiny odboje končí. Zavřou i další tradiční podniky v Praze
Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl
Terčem surového útoku se stala řidička, která na dálnici D6 v úseku dopravního omezení poblíž Jesenice na Rakovnicku dodržovala povolenou rychlost. Jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně...
Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Vyšetřování okolností a příčiny...
Obdiv, fotky i nezájem. První vlaky dorazily na nová nástupiště nádraží Smíchov
Vlaky na smíchovském nádraží poprvé zastavily na jednom zrekonstruovaném a jednom zcela novém nástupišti nádraží Smíchov. Přestavba objektu v moderní terminál se naopak přesunula na dvojici nástupišť...
Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá
Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...
Kdy vám v metru ukážou, zda ještě stihnete aktuální spoj? Napoví blikající tabule
Proč tabule v metru blikají a jindy svítí nepřerušeně? Otázka, nad kterou teď debatují lidé na sociálních sítích pod příspěvkem organizátora pražské a regionální dopravy. Ten už před časem upravil...
Přece se našel. Vánoční smrk zamíří na Staroměstské náměstí z Podještědí
Praha přece jen bude mít na Staroměstském náměstí svůj vánoční strom. Do srdce metropole zamíří třiadvacetimetrový smrk z Podještědí, a stane se tak letošní dominantou vánočních trhů. Odborníci strom...
Nechtěli čekat v koloně, tak to vzali po chodníku a ještě se náramně bavili. Video teď řeší policie
Dva mladíci si chtěli zkrátit stání v koloně v Praze tím, že kolem aut projeli po chodníku. Přestupek si natočili. Záběry kolující po internetu teď řeší dopravní policisté. Zjišťují totožnost řidiče...
Poslední pivo a sbohem, hospoda hrdiny odboje končí. Zavřou i další tradiční podniky v Praze
Návštěvníky hostily dlouhá léta, měly své věrné štamgasty a hospodského, kterého všichni znali. Některé pražské tradiční hospody ale pomalu mizí. Ustupují třeba novostavbě a likvidační jsou pro ně i...
Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie nevyloučila vraždu
Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. Po prvotním ohledání nebylo možné vyloučit cizí zavinění, uvedla policie. Na místě jsou detektivové z prvního...
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Novotný bude v Řeporyjích místostarostou, jeho sestra starostkou. Tatínek nás pochválil, uvedl
Pavel Novotný (ODS) bude v pražských Řeporyjích místostarostou, uvedl na Facebooku. Koaliční smlouvu podepsaly ODS, TOP 09 a ANO. Starostkou bude Lenka Fialová z ODS, Novotného sestra. Koalice bude...
Smůla, laxnost, nebo obojí? Proč padl gól, který rozbolel Spartu
Od našeho zpravodaje v Řecku Jeden z nejmenších hráčů na hřišti hlavičkuje z výhodné pozice mimo bránu. Přesto je z toho gól. „Štěstí na naší straně rozhodně nebylo,“ ulevil si sparťanský fotbalista Patrik Vydra.
Na zimu máme připraveno 45 tisíc tun soli a víc meteostanic, hlásí středočeští silničáři
Středočeští krajští silničáři mají na nadcházející zimní sezonu nachystáno téměř 45.000 tun soli a 40.000 tun inertního posypového materiálu, tedy například kamenné drti. To je obdobné množství jako...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Chorý dostal nejvyšší možný trest na šest zápasů. Nepřijatelné chování, řekla komise
Den poté, co ho fotbalová Slavia vyřadila z kádru, se dozvěděl také stanovisko Disciplinární komise LFA. Tomáš Chorý dostal za zdvižený prostředníček vůči sudímu Všetečkovi během utkání s Hradcem...
Opilý řidič po bouračce prchal před policií, na sedačce měl lahve s alkoholem
V pražské Wilsonově ulici se ve čtvrtek srazila dvě auta. Jeden z řidičů z místa nehody ujel. Před policií prchal až na Štvanici. Po zadržení u něj strážci zákona naměřili přes 2,5 promile alkoholu.