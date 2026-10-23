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Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá

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  18:22
Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že podnik mizí. „Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadnout nemělo,“ smutní před dveřmi muž, který se sem dlouho chystal. „Byla tady dobrá atmosféra a na okolní poměry byla levná,“ hodnotí další, který k Jarolímkům chodívá roky. Nyní zdejší podnik nahradí nový bytový dům.

Poslední pivo a sbohem, hospoda hrdiny odboje končí. Zavřou i další tradiční podniky v Praze
Hospoda U Jarolímků zmizí. Dům, který je svědkem atentátu na Heydricha, půjde k zemi. Nahradí ho nová stavba.
Hospoda U Jarolímků zmizí. Dům, který je svědkem atentátu na Heydricha, půjde k zemi. Nahradí ho nová stavba.
Hospoda U Jarolímků. Dům je jeden z posledních z dob staré Libně. Půjde k zemi, nahradí ho nová stavba.
Hospoda U Jarolímků zmizí. Dům, který je svědkem atentátu na Heydricha půjde k zemi, nahradí ho nová stavba.
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