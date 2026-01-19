Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

  8:14
V Horoměřicích u Prahy hořel v neděli rodinný dům, škoda je odhadnutá na 20 milionů korun. Jeden člověk se nadýchal kouře. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že požár způsobila nedbalost při nakládání se žhavým popelem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

Hasiči vyjížděli do ulice Za Dvorem po 11:00 k ohlášenému požáru garáže, v níž bylo osobní auto. Oheň se rozšířil i na rodinný dům. Velitel zásahu vyhlásil druhý poplachový stupeň ze čtyř možných.

Pod kontrolu dostali hasiči požár po 14:00. Následovalo dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek.

„Dům hasiči zkontrolovali hasiči termokamerou,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Likvidaci velitel vyhlásil po 23:30 a objekt předal majiteli.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v aktuálním ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

Nechtějí, aby lampy veřejného osvětlení svítily místo oranžově bíle. Asi 5 500 lidí dosud podepsalo petici Chraňme pražskou noc proti výměně starých lamp s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla...

18. ledna 2026

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Kvůli střetu vlaku s osobou byl v sobotu zastaven provoz na několika železničních úsecích na východě metropole. Nejezdilo se mezi Praha-Libeň a Praha-Běchovice ani v úseku Praha-Běchovice –...

17. ledna 2026  18:24,  aktualizováno  19:15

Praha 1 zakládá komunitní mediační centrum. Pomůže vyřešit sousedské spory

ilustrační snímek

Soused, který si věčně pouští hudbu příliš nahlas, ale noční klid neruší, nebo nesmiřitelný spor mezi členy SVJ o tom, zda se dům má zateplit. Neshody s lidmi, se kterými Pražané sdílí svůj životní...

17. ledna 2026

Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

Gibril Sosseh, nová posila Slavie

Fotbalová Slavia hlásí další zimní posilu. Ze švédského Kalmaru FF přichází osmnáctiletý gambijský záložník Gibril Sosseh, jenž s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do konce roku 2030. O jeho...

17. ledna 2026  18:39

Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...

16. ledna 2026  22:26

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hovoří s trenérem české reprezentace...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

15. ledna 2026  20:21,  aktualizováno  16. 1. 17:42

Šéf Nemocnice Na Františku Erhart rezignoval, zaměstnanci ho viní z bossingu

Slavnostní otevření nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku. Na snímku...

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart rezignuje na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Oznámil to na pátečním jednání radních Prahy 1. Redakci...

16. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  17:19

Dej mi ještě napít, žádala opilá útěkářka po strážnících. Divili se, kolik jí je let

Pro opilou 13letou dívku z dětského domova musela přijet záchranka.

Hned třikrát v průběhu pěti dnů utekla v Praze z dětského domova třináctiletá dívka. Hlídka městské policie ji našla ve středu pozdě večer na Andělu s rozpitou lahví vodky, kterou jí podle ní koupil...

16. ledna 2026  16:37

