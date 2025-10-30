Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

Autor:
  16:30
K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na vozovce mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi je omezený provoz.

Autobus a automobil se srazily okolo 14. hodiny v ulici Ve Žlíbku v Horních Počernicích. Oba vozy skončily mimo silnici.

Řidič osobního auta zůstal zaklíněný ve voze a museli ho vyprostit hasiči. Muž utrpěl těžká zranění, kvůli nimž přišel o dolní končetinu.

Vážná dopravní nehoda uzavřela komunikaci mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. (30. října 2025)
Vážná dopravní nehoda uzavřela komunikaci mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. (30. října 2025)
Vážná dopravní nehoda uzavřela komunikaci mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. (30. října 2025)
Vážná dopravní nehoda uzavřela komunikaci mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. (30. října 2025)
Vážná dopravní nehoda uzavřela komunikaci mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. (30. října 2025)
19 fotografií

„Zraněnému policisté poskytli první pomoc mimo jiné v podobě použití taktických škrtidel. Následně si muže do péče převzali přivolaní záchranáři,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

V autobuse jel pouze šofér, který vyvázl bez zranění.

V Praze se srazil autobus s dodávkou, mezi zraněnými je i dítě

Ulice Ve Žlíbku byla v důsledku nehody zcela uzavřena. Blokáda způsobená havárií ovlivnila také několik místních linek Pražské integrované dopravy, které byly odkloněny, případně ukončeny v zastávce Xaverov.

Od 15:15 je místo kyvadlově průjezdné a autobusy se začaly vracet na své trasy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na vozovce...

30. října 2025  16:30

Policie obvinila cizince, který se v Dalejském údolí pokusil znásilnit ženu

Policie zadržela a obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu o znásilnění osmatřicetileté ženy v Dalejském údolí ze začátku října. Obviněnému hrozí v případě...

30. října 2025  14:53

Policie prověřuje požár průmyslových hal v Nehvizdech jako obecné ohrožení

Policie prověřuje rozsáhlý požár hal v Nehvizdech u Prahy z 22. října jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, nevylučuje ani úmyslné zapálení. Škoda byla odhadnuta...

30. října 2025  13:47

Hřbitov mezi halami. Město pozemky Škodě neprodá, pietní místo odcloní stromy

Léta se diskutovalo o tom, zda Škoda Auto koupí cenný pozemek, na kterém v Mladé Boleslavi od roku 1913 stojí hřbitov a který je halami automobilky obklopen. Automobilku trápí nedostatek prostoru v...

30. října 2025  12:39

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Premium

Jakmile ve třiceti změnil Milan Moník post, změnila se i jeho kariéra. Když před devíti lety hrál ligu v Benátkách nad Jizerou, brigádničil v pneuservisu a vyměňoval gumy. Teď ho na duši, té jeho...

30. října 2025

V nouzi může pomoct i číslo na lampě. Databáze však nemusí být aktuální

Je začátek září a v parku Zahrádky v Praze 9 bezvládně leží muž. Kolemjdoucí mu okamžitě volá záchranku. Jelikož je mezi stromy, běží k nejbližší lampě a diktuje z ní číslo. Operátor ji ale ve svém...

30. října 2025

Zmar a bída obhájkyň. USK v Eurolize doma podlehlo Bourges o třicet pět bodů

Čtvrtý zápas letošní sezony Euroligy si basketbalistky ZVVZ USK Praha představovaly dočista jinak. Místo prvního domácího vítězství v soutěži přišla potupná prohra s francouzským celkem Bourges....

29. října 2025  18:50,  aktualizováno  21:44

Vítkovice - Sparta 1:4, hosté stoupají tabulkou, výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Epidemii žloutenky A se v Praze nedaří zastavit, roste zájem o očkování

Zatímco v prvním říjnovém týdnu evidovali pražští hygienici za letošek 740 nakažených žloutenkou typu A, o tři týdny později, v témže měsíci, už jich je 939. Nemoc si také vyžádala svou jedenáctou...

29. října 2025  15:44

Nevídaná míra násilí. Soud zamítl odvolání kominíka, který brutálně vraždil

Kominík Tomáš Láznička si odpyká 18 let vězení za obzvlášť surovou vraždu zákaznice. Ve středu o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl odvolání obžalovaného. Recidivista zavraždil...

29. října 2025  14:44

Když se sny plní. Martinec si užil ostrý start na Letné, musí ale zlepšit defenzivu

Ač obránce, pro tým byl víc prospěšný v útoku než před vlastní bránou. „Ofenzívu mám rád. I ze stopera jsem schopný kluky vepředu podpořit, to je moje silná stránka,“ říká sparťan Jakub Martinec.

29. října 2025  14:30

Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a...

29. října 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.