Nehoda se stala před 13:00 na silnici I/38. „Osobní auto ze zatím nezjištěných příčin přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Sejková.
Cestující v osobním voze utrpěli zranění, kterým na místě podlehli. „V péči jsme měli dále muže s pohmožděným kolenem. Po ošetření podepsal negativní reverz, zůstal tedy na místě,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
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Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Dechová zkouška na alkohol u řidiče nákladního automobilu byla podle Sejkové negativní.