Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Autor: ,
  19:03
Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují, řekly mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková a krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Událost byla hlášena půl hodiny po půlnoci. „Z objektu byla evakuována více jak desítka osob, při hašení pak uvnitř hasiči nalezli osobu bez známek života. Bude probíhat prověřování zaměřené na zjištění příčiny požáru, a to i ve spolupráci s hasiči,“ uvedla Suchánková.

Sýkora Fliegerová řekla, že škoda, kterou požár způsobil, zatím není známa.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky....

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

ONLINE: Sparta - Liberec 2:2. Pražané srovnávají, dělovkou se prosazuje Irving

Sledujeme online
Sparťanští hokejisté se radují z gólu Pavla Kousala.

Hokejová extraliga mimořádně nespí ani o reprezentační pauze. Netradiční předehrávkou 35. kola její nedělní program vyplňuje souboj Sparty s Libercem, kterým právě kvůli povinnostem v národních...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  19:26

ONLINE: Plzeň - Slavia 1:3, hosté odskakují, po Chorém se trefuje Chaloupek

Sledujeme online
Slávisté se radují z gólu, který vstřelil Youssoupha Sanyang.

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie. Zápas měl výkop v 18.30, záhy byl ale na zhruba deset minut...

9. listopadu 2025  17:36,  aktualizováno  19:24

Opilec si ve Slaném vypůjčil autobus a naboural několik aut. Měl být ve vězení

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli....

Třiatřicetiletý opilý muž si v noci na neděli ve Slaném na Kladensku bez vědomí majitele vypůjčil autobus a naboural jím několik osobních aut a sloup veřejného osvětlení. Policisté mu naměřili dvě...

9. listopadu 2025  19:24

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:03

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:49,  aktualizováno  18:20

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

Postavili byty, ale chybí chodník i zastávka. Cesta do města je utrpení, trápí Kolíňany

Premium
Bytové domy Za Jízdárnou září novotou, sousední komunikace teprve vznikají.

Chodníky, odpadkové koše, lavičky i autobusová zastávka. To vše postrádají obyvatelé nových bytových domů na jižním okraji Kolína. Developerský projekt Za Jízdárnou přitom sliboval kromě komfortního...

9. listopadu 2025

Chata na Kladensku lehla kvůli závadě na elektroinstalaci popelem, škoda tři miliony

Chatu v Hřešicích na Kladensku zcela zničil požár. (9. listopadu 2025)

Rekreační chata shořela v neděli ráno v Hřešicích na Kladensku. Při příjezdu hasičů už byl objekt celý v plamenech, během hašení se navíc propadla střecha. Škoda je podle odhadu hasičů tři miliony...

9. listopadu 2025  12:22

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka

Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Solomona Johna.

Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka, a v...

8. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  18:07

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Zavřít závodiště v Chuchli? Dostihový sport by se dominově zhroutil, říká šéfka areálu

Premium
Ředitelka. Zuzana Rambová je ředitelkou dostihového závodiště Chuchle Arena...

Budoucnost pražského dostihového závodiště je nejistá. Jeho provozovatel sice na poslední chvíli vyjednal se státem novou smlouvu na pronájem, ale pouze na jeden rok. Úskalí této dohody a také význam...

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.