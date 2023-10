S kradenou motorkou ujížděl policistům i v protisměru. Dostihli ho na zahradě

Na kradeném motocyklu ujížděl policistům v neděli pražskými ulicemi čtyřiačtyřicetiletý muž se zákazem řízení. Svou jízdou ve vysoké rychlosti, několikrát v protisměru a na červenou ohrožoval ostatní řidiče a chodce. Na výzvy policistů k zastavení nereagoval. Poté, co vjel do slepé ulice a dal se do běhu, ho však policisté dopadli. Muži hrozí až dva roky.