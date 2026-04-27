VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o spolupráci kolemjedoucí řidičku. Společně se pak vydávají za pachatelem.

Incident se odehrál v neděli odpoledne. V pražských Záběhlicích si strážníci všimli zaparkovaného modrého auta, které v minulosti řídil muž s platným zákazem řízení. Když se k němu jeden ze strážníků přiblížil, muž se s autem rozjel. V tu chvíli začala honička.

Zatímco kolegové v policejním autě se za ním rozjeli, strážník na něj namířil pistolí a pokusil se ho zároveň slovně zastavit. „Stůj, jménem zákona,“ křikl.

Honička v Záběhlicích skončila nehodou, řidič měl navíc zákaz řízení a policie v autě našla podezřelé látky, včetně krystalické látky a sušiny. (26. dubna 2026)
Toho ale řidič nedbal a vydal se přilehlými ulicemi. Zatímco hlídka v autě řidičovu riskantní jízdu následovala, strážník požádal o pomoc kolemjedoucí řidičku. „Potřebuju, abyste mě svezla kousek,“ žádá ženu za volantem. Ta bez váhání odpoví: „Pojďte.“

Strážník usedne coby spolujezdec a ženě vysvětluje, kudy se má vydat. Zároveň povolává do akce další hlídky. „Jeďte rovně, směrem Baumax,“ ukazuje ženě směr. To už ale jeho kolegové vědí, že se sledované auto vydalo po cyklostezce a pokračovalo cestou pro pěší až do Záběhlické ulice.

Mezitím hlídka dostává hlášku, že devětapadesátiletý řidič v křižovatce naboural do zaparkovaného auta. Paralelně s ní míří na místo civilní řidička. „Klidně trubte,“ nabádá ji strážník, který se po chvíli okamžitě zapojuje do akce.

„Vy jste z toho auta? Super. Nechte to, jak to je. Jste v pořádku?“ zajímá se o situaci posádky auta, do něhož ujíždějící řidič narazil.

Naháněný muž se následně podrobil testu na alkohol, test na drogy ale odmítl. Přivolaná policie zjistila, že měl v autě větší množství léků a blíže nespecifikovatelnou látku. „V autě byla nalezena taška s léky a s dalšími látkami, pytlík s krystalickou látkou a nějaká sušina, takže budeme zjišťovat, zda se jedná o drogy,“ sdělil už v neděli policejní mluvčí Jan Rybanský.

Strážník se teď už spoutaného muže ptá, zda ho na začátku celé akce viděl. „Jak jsem stál na té cestě, to jste mě viděl? Auto jelo za vámi, já jsem tam stál za vámi. Mířil jsme na vás pistolí. Viděl jste mě? Neviděl. Tak fajn, no,“ uzavírá.

Přeci jen ale ještě nezapomene jednu věc. A to vydat se za ženou, která mu pomohla dostat se zpět ke kolegům a pokračovat v policejní akci. „Mockrát vám děkuju za pomoc, kterou jste mi poskytla, fakt si toho vážím,“ poděkoval řidičce.

