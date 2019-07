Organizátoři homosexuální prostituce míří před soud, využívali i mladistvé

Podle informací ČTK se případ týká klubu Escape v ulici V Jámě. Šesti stíhaným lidem je od 26 do 54 let.



„Obviněným je kladeno za vinu, že jako členové organizované skupiny spáchali zločin kuplířství a zločin obchodování s lidmi v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci, či ve spolupachatelství přečin svádění k pohlavnímu styku v jednočinném souběhu s přečinem ohrožování výchovy dítěte, kdy oba přečiny byly páchány po delší dobu,“ popsal mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala .

Za organizované obchodování s lidmi za účelem prostituce hrozí trest pět až dvanáct let vězení nebo propadnutí majetku.

Mezi obžalovanými jsou dva státní příslušníci z Česka původem z Bulharska, jeden další Čech a dva Slováci. Nejstarším obviněným je muž ze Švýcarska.

Trestnou činnost obvinění podle policie páchali nejméně od dubna 2015 do listopadu 2017. Mladé muže - především ve věku od 18 do 25 let, ale i mladistvé - v gayklubu zaměstnávali nejen na pozicích tanečníků a společníků, ale i k poskytování sexuálních služeb za úplatu. Získané peníze si pak přerozdělovali, tvrdí obžaloba.

Kauzu bude projednávat pražský městský soud. Termín hlavního líčení zatím nebyl stanoven. Obžaloba zahrnuje řadu dílčích skutků a má přes sto stran.

Kriminalisté vtrhli mezi prostituty