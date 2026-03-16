Ve vodovodním řadu za Prahou našli nebezpečné látky. Lidem přistavili cisterny
Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala
Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...
Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu
Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři
Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...
Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová
Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...
Ve vodovodním řadu za Prahou našli nebezpečné látky. Lidem přistavili cisterny
Ve vodovodním řadu v Holubicích v okrese Praha-západ prokázal rozbor nebezpečný xylen a ethylbenzen, dostaly se tam při údržbě vodojemu. Lidé pijí vodu z cisteren. Obec má zhruba 2 200 obyvatel.
Jak vtáhnout mladé do kultury. Inspirace přijede do Prahy i ze severu
Do Centra architektury a městského plánování (CAMP) přivede 23. a 24. března Pražské kulturní fórum výzkumníky, kulturní manažery i zástupce měst, kteří hledají nové způsoby, jak mladé lidi vtáhnout...
Kuchta na křídle. Proč to může být pro kouče Priskeho varianta?
Když už se fotbalový útočník Jan Kuchta se spoluhráči po oslavě gólu vracel na svou polovinu, zamířil ještě na opačnou stranu k tribuně skalních fanoušků Sparty, roztáhl ruce a užíval si ovace....
Vnímáš mě? Bojuj! Muž zkolaboval na tenisovém kurtu, oživovali ho i kamarádi
Dramatické chvíle zažila v pátek parta kamarádů na tenisovém kurtu v Praze 4, když jeden z nich náhle zkolaboval. Do oživování osmdesátiletého parťáka se v první chvíli pustili sami. Díky včasnému...
Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu
Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...
Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Možná výhružka, míní
Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní...
Letnou zaujal talentovaný Sochůrek. Hrál jako třicátník, chválil mladíka Priske
Bylo poznat, že je hodně nervózní. Nechtěl vystoupit z davu a strhnout na sebe veškerou pozornost. Nakonec po postrčení od spoluhráčů udělal Hugo Sochůrek pár kroků směrem ke kotli sparťanských...
Havla návrat do Plzně bolel: Po srážce s Memičem jsem si cpal tampony do nosu
Poprvé od lednového odchodu se vrátil do Plzně, kde s krátkou pauzou působil od léta 2017. A pro obránce Milana Havla to byl bolavý a smolný nedělní podvečer. S Bohemians 1905 si odvezl porážku 0:2,...
Na Waltrovku už brzy trolejbusem, dopravce tu testoval nové stroje
Pražský dopravní podnik otestoval trolejbusy na nové trolejbusové trati Na Knížecí - U Waltrovky. Nové vozy nasadí na linku 52 už za několik týdnů.
Co dělat v Praze s dětmi v roce 2026? 5 tipů na sportovní akce, které je ohromí
Plánujete rodinný víkend a hledáte zážitek, na který děti nezapomenou hned po první zmrzlině? Praha se v roce 2026 mění v evropskou metropoli sportu. Moderní mezinárodní sportovní akce dnes sázejí na...
Chaloupek? Práce všeho druhu! Ve Slavii je z něj nečekaný tahoun, připomíná Součka
Pokud si během noční cesty autobusem ze Zlína pouštěl celý zápas ze záznamu, jak má ve zvyku, určitě se u toho momentu na chvíli zdržel. Když se Štěpán Chaloupek na podzim 2023 ještě za Teplice ve...
Noční nehoda s pěti zraněnými. Jeden z pasažérů patrně cestoval v kufru auta
Vážná dopravní nehoda se stala v neděli pozdě večer u obce Sojovice na Mladoboleslavsku. Vozidlo Škoda tam zarazilo do stromu. Zranilo se pět lidí, pro jednoho člověka letěl vrtulník. Řidič nejspíš...