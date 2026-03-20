V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu
Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...
Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby
Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...
Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová
Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...
Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu
Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...
Policisté vytáhli z Kyjského rybníka mrtvého muže, zjišťují jeho totožnost
Policisté v pátek odpoledne vytáhli z Kyjského rybníka v pražských Kyjích tělo muže. Okolnosti případu stejně jako jeho totožnost vyšetřují kriminalisté.
V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven
Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, dle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu kontaminovaly výpary z nátěrů při údržbě vodojemu.
0:1, tramvaje po smrti dívky už zase vozí tragické skóre. Policie nastínila průběh nehody
Do smutného stavu 0:1 se už v polovině března překlopil pomyslný duel v kampani Neskákej mi pod kola, kterým pražský dopravní podnik (DPP) rázným způsobem upozorňuje na tragické následky střetů...
Je tu sezona turistických linek a přívozů. Svezte se Bardotkou či novým RegioFoxem
V sobotu 21. března se po zimě opět rozjedou sezonní turistické spoje v Praze a okolí. Na trasy vyrazí tradiční linky, které vyhledávají zejména výletníci. Do provozu se vrací také cyklobusy či...
Katka byla impulzivní, Daniel puntičkář. Maminka krasobruslařů Mrázkových vypráví
Tvrdí o sobě, že neumí vůbec bruslit, ačkoliv zvládá i dvojité skoky. Maminka krasobruslařského páru Daniela a Kateřiny Mrázkových, které čeká už příští týden pražský světový šampionát, přitom v...
Pražští vodohospodáři mají nový řídicí systém s AI, rychleji vyrozumí odběratele
Pražští vodohospodáři představili modernizovaný systém pro řízení vodovodů a kanalizací, který proti původnímu umožňuje nové funkce a pro predikce používá strojové učení. Novinářům ho v pátek...
Piráti nechtějí lodě na Vltavě. Provozovatelé mluví o šikaně a zmařených investicích
Radní Adam Zábranský (Piráti) přišel s návrhem na omezení lodí na Vltavě v centru hlavního města. Argumentuje výhledem na řeku. Provozovatelé považují jeho plán za nekoncepční, omezující a...
Policie zadržela šéfa gangu, je podezřelý také z vraždy. Zatykač vydala Ukrajina
Kriminalisté z jednotky cíleného pátrání ve spolupráci s karlovarskými policisty zadrželi ve středu cizince podezřelého z vedení organizované zločinecké skupiny a organizování vraždy. Podle mluvčího...
Jako sypat cukr mezi dvě skla. Velčovský k dominantě zrekonstruované stanice metra
Jako když sypete cukr krystal mezi dvě desky skla. Tak designér Maxim Velčovský popsal novou dominantu zrekonstruované stanice metra Českomoravská, která se dnes otevřela cestujícím. Původní...
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory
Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Speciální tramvaj, posílené metro. Doprava na Letnou během demonstrace v sobotu
Až 400 tisíc lidí očekávají organizátoři z Milion chvilek v sobotu 21. března na demonstraci v Praze na Letné. Na místo se dá dostat hromadnou dopravou i pěšky. Auta by měli návštěvníci nechat na...
Dívka v pražské škole vypadla z okna, má vážná zranění
V pražských Vinohradech dnes dopoledne vypadla z okna školy patnáctiletá dívka. Podle záchranářů utrpěla vážná zranění, s nimiž ji převezli do nemocnice. Policie v případu prověřuje také verzi, že se...