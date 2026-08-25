Při parazitárním onemocnění horní části trávicího traktu se nemocným ptákům v zobáku vytváří nažloutlý povlak, který jim postupně brání v polykání a dýchání.
Pražané nalézají na chodnících mrtvé holuby, útočiště pro ptáky scházejí
Už to prostě nejde. Sucho ukončilo sezonu na Orlíku, lodě teď na břeh tahají jeřábem
Do Orlíku teče nejméně vody za více než čtyřicet let. A hladina kvůli extrémnímu suchu stále klesá. I proto se řada provozovatelů lodí rozhodla své „trápení“ neprodlužovat a dobrovolně ukončila...
Sebevražedný pruh pro 10 cyklistů za hodinu. Úprava pražské tepny budí vášně
Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...
Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB
Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...
Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd
Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...
Archeologové zkoumají svatyni na Nymbursku. Je starší než britský Stonehenge
Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Podle nich přes 6 500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a...
Školy v Praze jsou plné bariér. Nová databáze má usnadnit výběr dětem na vozíku
Děti na vozíku často nemohou při výběru školy zohlednit jen obor nebo zaměření. Volí takovou školu, která je bezbariérová. To často trvá celé měsíce, někdy i roky. V Praze je přitom podle iniciativy...
Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník
Vážná dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu se stala v úterý odpoledne na silnici I/12 u Českého Brodu. Zraněného motorkáře záchranáři resuscitovali a následně letecky transportovali do...
Kolony a dopravní chaos, tvrdí kraj. Žaluje Prahu 6 kvůli zablokované zkratce
Středočeský kraj podá k pražskému městskému soudu návrh, aby zrušil dopravní opatření Prahy 6, která v ranní špičce zavedla jednosměrný provoz v ulici Na Krutci. Podle hejtmanství se tím výrazně...
Pražané nalézají na chodnících mrtvé holuby, útočiště pro ptáky scházejí
Uhynulé ptáky opakovaně nachází na chodnících po Vinohradech a na Žižkově. „Už to pozoruji asi dva týdny. Dokonce na několika místech bylo více mrtvých holubů najednou. Vypadá to děsivě,“ popsala...
Autobus v Krči prudce zabrzdil a cestující popadali. Šest zraněných
V pražské Krči havaroval autobus. Vlivem prudkého brzdění popadalo a zranilo se několik cestujících. Ty převezli záchranáři do pražských nemocnic.
U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení
U Křivoklátu na Rakovnicku najel ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Dvanáct lidí bylo evakuováno, provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem byl v...
Populární tramvajka v zoo už rok nejezdí, návrat je v nedohlednu. Problém nejde jen tak vyřešit
Návštěvníci pražské zoo, zejména rodiny s dětmi, už rok řeší otázku, proč přestala jezdit populární dětská tramvaj v dolní části areálu poblíž dětského hřiště.
Nadměrný náklad strhl troleje u Fidlovačky
Nadměrný náklad poškodil v Nuslích trolejové vedení tramvají. Provoz tramvají byl v této části asi hodinu a půl přerušen.
Tramvajová trať na Strahov vyjde na skoro miliardu, jedna zastávka mění název
Tramvajovou trať z Malovanky na Strahov postaví sdružení Společnost TT Malovanka. Dopravní podnik s vítězem soutěže podepsal smlouvu, nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH. Stavba...
V Zátoru začaly velké úpravy Opavy, naváže stavba prvních částí přehrady Nové Heřminovy
Nezbytná ochrana před velkou vodou dostává po letech čekání hmatatelné obrysy. V Zátoru na Krnovsku odstartovaly rozsáhlé úpravy koryta řeky Opavy za 700 milionů korun, na které naváže plánovaná...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy
Policisté dopadli muže, jehož podezřívají, že o uplynulém víkendu napadl ženu v Turnově a pokusil se ji znásilnit. Hledaného vypátrali na Mladoboleslavsku, tedy už ve Středočeském kraji. Muž je ve...
Sparta má náhradu za Sörensena. Přichází stoper Mbe Soh, odchovanec PSG
V sobotu přišla o dlouholetou oporu Asgera Sörensena, teď fotbalová Sparta přivádí na pozici stopera náhradu. Z belgického Sint-Truidenu přichází pětadvacetiletý Francouz Loic Mbe Soh, jenž v...