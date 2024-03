Hollywood v srdci Evropy. Česko láká filmaře na ceny i atraktivní lokality

Legendární scéna z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! postavená na saku zaseknutém ve dveřích se mi nedávno vybavila, když jsem byla cvičit ve vršovickém Sokole. Je to ta, jak přemítá trenér juda Tulpach, když zkouší nováčka Františka Koudelku se slovy: „Zřejmě slušnej oddíl.“ Shodou okolností v jednom ze sálů probíhal zrovna judistický trénink. Místo sice doznalo změn, přesto by před tělocvičnou jednotou mohl hlavní hrdina v podání Luďka Soboty parkovat i dnes, jen by teda musel mít povolenku od úřadu.

Také široké schodiště mezi vilami, po kterém stoupal osamělý Jiří Kodet alias válečný veterán Kraus, si stále uchovává genius loci zachycený optikou komedie Pelíšky. Hořkosladké vzpomínky na časy dávno minulé ostatně dýchají i z dalších zákoutí pražských Košíř.