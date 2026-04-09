Proměna haly po nevěstinci v Holešovické tržnici. Město naznačilo, co tam bude

Jan Bohata
  15:58
Zásadní proměna až za 250 milionů korun čeká halu 18 v komplexu Holešovické tržnice, kde až do nedávna působil noční klub a nevěstinec ShowPark. Půjde o další přestavbu a renovaci budov v tomto historickém areálu. Již letos ale správce tržnice chystá investice ve výši desítek milionů korun do infrastruktury i jednotlivých objektů. Otevřít by se měla také velká restaurace v objektu někdejší Burzy. Novinky pro rok 2026 aktuálně představilo vedení městské firmy Výstaviště Praha (VP).
Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo nevěstince bude prostor využit jako ubytovna pro bezdomovce, kteří nemohou dodržovat domácí karanténu. (30. března 2020) | foto: David NeffMAFRA

Taneční sál, fitness centrum či bar. To může být nejbližší náplň pro budovu číslo 18 v Holešovické tržnici. „Nemůžeme jít proti kolaudačnímu rozhodnutí, to ale omezuje její další využití. S architekty nyní řešíme, jak ji nejvhodněji pronajmout,“ vysvětlil stávající situaci Tomáš Hübl, předseda představenstva společnosti VP.

Noví nájemci by mohli v částech haly začít fungovat pravděpodobně již v září. „Vyhlásíme otevřenou výzvu pro zájemce, kteří dostanou přímo nabídku na jednotlivé prostory, které můžeme poskytnout, ať už podle kolaudací, nebo požárně bezpečnostního řešení,“ dodal Tomáš Hübl.

To ale není definitivní náplň pro tento zajímavý objekt. Co s halou dál, naznačuje architektonická studie. Podle ní by zde mohly vzniknout třeba ateliéry či sklady. Zůstat by tu měla také služebna městské policie, kterou sedmý pražský obvod v těchto místech potřebuje.

„Nejde však o projekt, ale studii, jenž je navíc již pět let stará,“ upozorňuje na další problém vedení VP. Společnost se nyní chystá připravit potřebnou dokumentaci. Celková rekonstrukce si podle odhadů vyžádá 200 až 250 milionů korun.

„Bavíme se v horizontu nejméně pěti let, možná až deseti let,“ upozornil Tomáš Hübl. Prodloužit lhůtu mohou mimo jiné též podzimní komunální volby a s nimi související změny ve vedení hlavního města a jejich priority.

Prostory v hale 18 jsou volné několik týdnů, kdy je před naplněním exekučního rozhodnutí opustil mnohaletý provozovatel proslulého nočního klubu. Osud místa právníci na různých úrovních řešili patnáct let, jednání skončila letos v lednu.

Nejde o jediné investice do tohoto pozoruhodného holešovického komplexu. Na své první návštěvníky čeká podle předpokladu letos objekt Burzy. „Z 99 procent procent je již hotov,“ sdělila Linda Antony, mluvčí VP.

Z administrativních důvodů se však její otevření několik měsíců nepodařilo dotáhnout do konce. Nájemce je připraven do objektu nastěhovat vybavení, související se startem provozu plánované restaurace Zátiší. Ta nabídne uvnitř Burzy či na zahrádce hostům asi pět stovek míst.

Rozsáhlé investice v řádu milionů korun letos VP směřuje do dalších objektů tržnice. V případě hal 7, 8, a 9 se jedná o více než 20 milionů korun. Přiděleny jsou též prostředky na přípravné práce kompletní rekonstrukce dalších hal.

I letos již lze do prostor Holešovické tržnice zajít na řadu kulturních akcí. V hale 13 půjde například o výstavu o Severní Koreji. „Půjde o největší výstavu, která se věnuje problematice KLDR,“ zve její autorka, spisovatelka Nina Špitálníková.

V Holešovické tržnici její správci zaznamenali loni 2,99 milionů návštěv, meziročně jde o nárůst o deset procent. Z toho 1,73 návštěv trvalo 20 a déle minut. I v tomto ohledu jde ve srovnání s rokem 2025 o asi desetiprocentní růst.

Vedení VP také odhalilo termín, kdy zpřístupní objekt Průmyslového paláce na Výstavišti. Po rozsáhlé a komplikované obnově vynucené požárem, k jeho předání dojde v září letošního roku.

Proměna haly po nevěstinci v Holešovické tržnici. Město naznačilo, co tam bude

Zásadní proměna až za 250 milionů korun čeká halu 18 v komplexu Holešovické tržnice, kde až do nedávna působil noční klub a nevěstinec ShowPark. Půjde o další přestavbu a renovaci budov v tomto...

9. dubna 2026  15:58

