Vytáhl penis a začal masturbovat. Policie pátrá po výtržníkovi, který obtěžoval ženy

  13:26
Pražští policisté pátrají po výtržníkovi, který na ulici sexuálně obtěžoval ženy. K jedné, jež právě v noci venčila v Holešovicích psa, přišel, začal na ni mluvit a po chvíli ji objal a snažil se ji políbit. Šestapadesátiletá žena se mu bránila, muž poté z kalhot vytáhl svůj penis a začal před ní masturbovat. Policisté na základě kamerových záznamů usuzují, že poškozených bylo více, a vyzývají je, aby se jim přihlásily.

Incident se odehrál 21. března v ulici Malířská. „Vyděšená žena před výtržníkem naštěstí utekla do domu a uzamkla se a on po chvíli odešel neznámo kam,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policisté po zajištění kamerových záznamů z místa zjistili, že zhruba dvacet minut předtím obtěžoval jinou ženu v ulici Milady Horákové. Stalo se to kolem půl třetí ráno. Muže doposud nevypátrali a žádají veřejnost o pomoc.

„Podezřelý je tmavé pleti, přibližně 180 centimetrů vysoký a s největší pravděpodobností hovoří anglicky,“ popsal výtržníka Hrdina. Dodal, že hledají i druhou obtěžovanou ženu, která incident nenahlásila.

„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ konstatoval mluvčí Hrdina.

Vytáhl penis a začal masturbovat. Policie pátrá po výtržníkovi, který obtěžoval ženy

6. května 2026  13:26

