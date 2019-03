Chladírna jatek v holešovické tržnici se změní na centrum technologií

Z desítek hal opadává omítka, cesty mezi nimi zabírají desítky nevzhledných stánků, které jsou plné nejrůznějšího zboží. Památkově chráněný areál Pražské tržnice v Holešovicích zatím zůstává v zuboženém stavu. Po letech úpadku má však konečně naději, že se situace zlepší.

První výraznější změnou má být kompletní rekonstrukce velké haly číslo 40 v centrální části tržnice. Práce začnou už v příštích dnech.

„Náklady na stavební část jsou 35 milionů korun. Obnovou projdou jednotlivá podlaží, vnější fasáda, okna a vznikne i nový výtah. Hotovo bude zhruba za třináct měsíců,“ předpokládá Samuel Kašpar, ředitel neziskové organizace OSE Czech Republic, která za plánem stojí.

Po dokončení prací se v prvním patře otevře kulturně komunitní centrum pro volnočasové aktivity a vzdělávání dětí, ale i seniorů. Vznikne zde větší společný prostor například pro workshopy, mateřské centrum a především řemeslná, kreativní a digitální dílna.

Druhé nadzemní patro bude sloužit pro podporu podnikání a inovace v oblasti digitálních technologií a umění. Ročně by zde mělo najít zázemí až devatenáct začínajících firem či studentů s vlastními projekty v této oblasti. Plocha bude rozdělena na tři základní části: vybavené audiovizuální studio a ateliéry pro virtuální realitu i 3D tisk. Kromě toho se zde otevře coworkingové centrum se sdílenými pracovními místy.

Přízemí má být podle Kašparových slibů přístupné široké veřejnosti a návštěvníkům tržnice. Měla by tu fungovat kavárna i prostor pro výstavy, semináře a konference.

Organizace OSE našla zázemí pro své aktivity v oblasti vzdělávání a výchovy už v roce 2016, kdy se na pronájmu v tržnici dohodla s magistrátem. Jenže oproti původním předpokladům se příprava projektu rekonstrukce i zajištění dostatku financí protáhla až do současnosti.

OSE během posledních dvou let provedla pouze drobné opravy, aby tady mohla alespoň provizorně fungovat. Většinu rozpočtu celkové obnovy nakonec uhradí z evropských fondů, zahájení prací díky tomu v současnosti už nic nebrání.

„Chceme tady fungovat dlouhodobě. Město nyní nastavuje novou strategii pro celou tržnici a my chceme být u toho. Máme jistotu, že tady budeme minimálně pět let, ale rádi bychom zůstali řádově deset až patnáct let,“ přeje si Samuel Kašpar.

Hala sloužila jako dršťkárna

Celý komplex objektů ležících u Bubenského nábřeží nechalo město vybudovat už koncem 19. století, kdy zde vnikla Ústřední jatka královského města Prahy.

Tehdy hala číslo 40 sloužila jako dršťkárna, kde se zpracovávaly některé vnitřnosti z poraženého dobytka. Později prostor sloužil jako chladírna. Od osmdesátých let minulého století, kdy se místo přeměnilo na tržnici, se tady prodával nábytek. Posledních deset let však byla budova nevyužívaná a chátrala.

Právě v době, kdy byla naposledy pravidelně využívána, pronajímatelé necitlivě rozčlenili její prostory. Současný návrh přestavby proto počítá s odstraněním novějších příček, do jisté míry se tak hala vrátí k původnímu uspořádání.

Kavárny, restaurace i bulvár

Magistrát zároveň pokračuje v plánech na celkovou obnovu areálu, kde vznikne prostor nejen pro drobné prodejce, ale i pro restaurace a kavárny či kulturní a společenské aktivity. Středem má vést bulvár se stromy a lavičkami pro odpočinek návštěvníků.

Proměně zatím bránil spor s dřívějším správcem tržnice, společností Delta Center. Minulý týden se však Obvodní soud pro Prahu 7 přiklonil na stranu hlavního města, které areál vlastní. Podle zatím nepravomocného rozsudku musí firma prostory vyklidit a Praze doplatit dluh čtvrt miliardy korun.

Kromě toho by odtud měly do konce března zmizet i veškeré stánky umístěné mimo haly. Prodejci, kteří dostali výpověď, mají možnost přesunout se do jedné z dosud nevyužívaných hal.

Podívejte se, jak vypadají některé výstavní haly dnes.