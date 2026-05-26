Nehoda se stala ve 3:30 v Jankovcově ulici v pražských Holešovicích. „Řidič projel dosud z neznámých důvodů rovně skrze kruhový objezd, který poškodil,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.
Šofér s automobilem následně uvázl uprostřed keře, ze kterého ho musela vyprošťovat odtahová služba. Po příjezdu dala policie řidiči dýchnout.
„Bylo u něj zjištěno přes 2 promile alkoholu. Havárii si převzali kolegové z dopravních nehod a budeme ji dále vyšetřovat,“ doplnil mluvčí.
Již začátkem května se na sociálních sítích objevil nový trend, při kterém řidiči schválně projížděli středem kruhových objezdů. Při tomto činu se natáčeli a videa zveřejňovali.
|
VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti
„Podobných záběrů je na sítích stále víc. Někteří řidiči si z nebezpečné jízdy dělají zábavu, jiní způsob, jak získat pozornost na internetu,“ komentovala trend CNN Prima News.
Policejní mluvčí Martin Stránský zároveň upozornil, že za takové jednání hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta až do výše 1 500 korun. Ve správním řízení pak až pět tisíc.
|
19. května 2026