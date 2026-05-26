VIDEO: Opilý řidič projel středem kruhového objezdu, zasekl se v keři

  10:15
V pražských Holešovicích havaroval v úterý brzy ráno osobní automobil, který projel rovně skrz kruhový objezd. Řidič následně ztratil nad vozem kontrolu a uvázl v keři, ze kterého ho musela vyprošťovat odtahová služba. Dechová zkouška odhalila u řidiče přes 2 promile alkoholu, policie případ dále vyšetřuje.

Nehoda se stala ve 3:30 v Jankovcově ulici v pražských Holešovicích. „Řidič projel dosud z neznámých důvodů rovně skrze kruhový objezd, který poškodil,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.

Nehoda automobilu na kruhovém objezdu v Jankovcově ulici v pražských Holešovicích (26. května 2026)

Šofér s automobilem následně uvázl uprostřed keře, ze kterého ho musela vyprošťovat odtahová služba. Po příjezdu dala policie řidiči dýchnout.

„Bylo u něj zjištěno přes 2 promile alkoholu. Havárii si převzali kolegové z dopravních nehod a budeme ji dále vyšetřovat,“ doplnil mluvčí.

Již začátkem května se na sociálních sítích objevil nový trend, při kterém řidiči schválně projížděli středem kruhových objezdů. Při tomto činu se natáčeli a videa zveřejňovali.

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

„Podobných záběrů je na sítích stále víc. Někteří řidiči si z nebezpečné jízdy dělají zábavu, jiní způsob, jak získat pozornost na internetu,“ komentovala trend CNN Prima News.

Policejní mluvčí Martin Stránský zároveň upozornil, že za takové jednání hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta až do výše 1 500 korun. Ve správním řízení pak až pět tisíc.

VIDEO: Opilý řidič projel středem kruhového objezdu, zasekl se v keři

Nehoda automobilu na kruhovém objezdu v Jankovcově ulici v pražských Holešovicích (26. května 2026)

25. května 2026  14:02

Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

Kobka na náplavce na Rašínově nábřeží v Praze. (ilustrační snímek)

Praha upraví dvě kobky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní v pondělí změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na...

25. května 2026  13:04

Nedostal jsem se. Co teď? Na přihlášky do druhého kola přijímaček zbývá pár hodin

ilustrační snímek

Už jen několik hodin mají zájemci na to, aby se ucházeli studium na středních školách ve 2. kole přijímacích zkoušek. V Praze je ve druhém kole volných přes 3 500 míst na více než devíti desítkách...

25. května 2026  12:21

