V Holešovicích se na zimním stadionu nadýchalo asi 16 lidí oxidem uhelnatým

Záchranáři bezprostředně odvezli do pražských nemocnic 10 lidí, další dva lidé kontaktoval záchranku poté, co odešli domů, jeden z nich rovněž musel do nemocnice, informovala iDNES.cz v pondělí ráno mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

„Další čtyři lidé byli ošetřeni na místě a podepsali negativní revers, do zdravotnických zařízení jsme je tedy už netransportovali,“ dodala mluvčí.

Hasiči poté prostory v takzvané malé sportovní hale odvětrávali a prověřovali ostatní místnosti a zjišťují zdroj úniku plynu, řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Záchranáři na místo vyslali čtyři posádky, inspektora i speciální vůz Atego, kvůli počtu počtu ošetřovaných osob také aktivovali traumatologický plán.

Na stadionu měli tou dobou trénink amatérští hokejisté. „Lidé si sami stěžovali, že je jim špatně,“ uvedl Kavka. Případem se zabývá i policie, bližší informace by podle svého mluvčího Jana Daňka měla mít v pondělí ráno.

Zimní stadion na holešovickém Výstavišti je využíván pro sportovní i kulturní akce. V zimní sezoně nabízí možnost veřejného bruslení, tréninků ledního hokeje či krasobruslení.

Oxid uhelnatý je bezbarvý a bez zápachu. Je vysoce jedovatý, vzniká při nedokonalém spalováním dřeva, plynu, benzínu, uhlí či dalších látek. Otrava nastává po vdechnutí většího množství této látky. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic.