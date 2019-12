Koalice TOP 09 a STAN ve středních Čechách nebude, rozhodla druhá ze stran

Předseda středočeské TOP 09 Jan Jakob řekl, že ho rozhodnutí STAN mrzí. Podle Michalika by ale postup zvolený STAN mohl být pro nynější opozici celkově výhodnější.

„Nás samozřejmě velmi mrzí, že po tři čtvrtě roku dlouhém vyjednávání se STAN rozhodli jít touto cestou, nikoliv koaliční s námi, jak jsme se na tom domlouvali,“ uvedl Jakob.

Michalik naopak míní, že postup, který zvolili ve STAN, by mohl být celkově výhodnější. „Šlo nám primárně o to, aby nepropadly hlasy. Pokud je TOP 09 připravena kandidovat samostatně a cítí se silná, což z těch vyjednávání vyplynulo, tak se domníváme, že to může být naopak pro postup demokratického nebo opozičního bloku v součtu výhodnější,“ uvedl Michalik.

STAN podle něj vedou s opozičními stranami intenzivní dialog o možnostech vzájemné spolupráce před krajskými volbami. Stranám, jimž hrozí, že se nedostanou do zastupitelstva, nabídli účast na své kandidátce. Na takové formě společného postupu jsou STAN již podle Michalika dohodnuti s KDU-ČSL a SNK ED. Hnutí oslovilo například ještě zelené.

„Stranám, které nabídku kandidovat na kandidátce STAN nepřijmou a rozhodnou se kandidovat samostatně, STAN nabízí uzavření dohody o společném povolebním postupu,“ dodal Michalik.

Krajské volby ve Středočeském kraji v roce 2016 vyhrálo ANO, druhé skončilo hnutí STAN, třetí sociální demokracie. Do krajského zastupitelstva se dostaly také ODS, KSČM a TOP 09.