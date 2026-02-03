V jeho zemi mu za zmíněné skutky hrozí až deset let vězení a v ČR další až tříletý trest za to, že se prokazoval falešným cestovním pasem, sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina. Odkud muž pocházel, neuvedl.
Členové cizinecké policie muže zadrželi koncem ledna na základě získaných informací v ubytovně v Úvalské ulici.
„Cizinec předložil rumunský cestovní pas, jehož bližším zkoumáním zjistili, že se jedná o padělek. Ani to tedy nepomohlo třiatřicetiletému muži a byl na místě okamžitě zadržen,“ popsal mluvčí okolnosti zadržení hledaného. Podle něj muž nyní čeká v cele na vydání do své země.