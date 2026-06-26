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Pražská policie hledá ženu s nožem. Vypila fridex a může být nebezpečná

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  13:49

Pražská policie hledá ženu s nožem. Vypila fridex a může být nebezpečná. | foto: Policie ČR

Pražská policie pátrá po pětatřicetileté ženě s nožem, která může být nebezpečná sobě i svému okolí. Poté, co ji policisté ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice.

Lékařské vyšetření prokázalo, že žena pravděpodobně vypila chladicí kapalinu fridex, což ohrožuje její život.

V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský s varováním, ať se lidé pohřešovanou nepokouší zadržet a s případnými poznatky volají na linku 158.

Podle údajů z pátrací databáze má žena obézní postavu, dlouhé hnědé vlasy a modré oči. Vysoká je 170 až 175 centimetrů, bydlí v mladoboleslavském okrese.

Měla chuť někoho pobodat. Policisté dopadli nebezpečnou ženu, převezli ji do nemocnice

„Hledaná má mít panické ataky úzkosti a léčit se na psychiatrii. Nebere předepsanou medikaci, je uživatelka alkoholu a omamných a psychotropních látek. Do současné doby se pohřešovaná neozvala a nepodala o sobě žádnou zprávu,“ shrnul mluvčí.

V minulosti žena vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením s tím, že má chuť někoho pobodat nožem. Tím je zřejmě vyzbrojená i nyní. Má na sobě zřejmě černé krátké legíny a černé triko s bílým nápisem, má také černou sportovní tašku přes rameno.

Ve čtvrtek večer policisté ženu našli v Braníku poté, co po hádce odešla z domu v Praze.

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