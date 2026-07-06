Hledač pokladů si v potoce pomáhal magnetem, vylovil nevybuchlý granát

„Byl nalezen granát starý zhruba 30 let. Přivolaný pyrotechnik ho bezpečně odvezl k likvidaci. Oblast byla krátce uzavřena, nyní je vše v plném provozu. Lidem doporučujeme, aby při podobných nálezech předmět z magnetu nesundávali ani se ho nepokoušeli odstranit,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
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Zenklova, Praha 8 - Libeň
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