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Hledač pokladů si v potoce pomáhal magnetem, vylovil nevybuchlý granát

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  14:53
Muž při takzvaném magnet fishingu vytáhl z řeky v pražském Radotíně přibližně...

Muž při takzvaném magnet fishingu vytáhl z řeky v pražském Radotíně přibližně 30 let starý nevybuchlý granát (6. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Muž při takzvaném magnet fishingu vytáhl z řeky v pražském Radotíně přibližně...
Muž při takzvaném magnet fishingu vytáhl z řeky v pražském Radotíně přibližně...
Muž při takzvaném magnet fishingu vytáhl z řeky v pražském Radotíně přibližně...
Muž při takzvaném magnet fishingu vytáhl z řeky v pražském Radotíně přibližně...
10 fotografií
Pražští policisté v pondělí krátce po poledni zasahovali v Radotíně, kde muž při takzvaném magnet fishingu, tedy hledání kovových předmětů pomocí magnetu, vytáhl z místního potoka nevybuchlý granát starý přibližně 30 let.

„Byl nalezen granát starý zhruba 30 let. Přivolaný pyrotechnik ho bezpečně odvezl k likvidaci. Oblast byla krátce uzavřena, nyní je vše v plném provozu. Lidem doporučujeme, aby při podobných nálezech předmět z magnetu nesundávali ani se ho nepokoušeli odstranit,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Hledač pokladů si v potoce pomáhal magnetem, vylovil nevybuchlý granát

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