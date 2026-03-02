Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

Autor: ,
  10:49aktualizováno  11:00
Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavádí náhradní autobusovou dopravu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Barák, iDNES.cz

„Na Hlavním nádraží v 10:30 podle všeho skočila žena pod přijíždějící soupravu a na místě zemřela,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Na místě zasahují v tuto chvíli všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS). Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková v 11:00 nastínila, že k obnovení provozu by mohlo dojít přibližně kolem jedné hodiny odpolední.

V úsecích Florenc - Letňany a Pražského povstání - Háje metro v pravidelném intervalu jezdí. V úseku Florenc - Pražského povstání mohou cestující využít náhradní autobusy.

Zároveň kvůli posílení dopravy jede tramvaj číslo 24 ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce po trase Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Lidé chtějí karlínské robotické kurýry ochraňovat, zbytečně alarmují strážníky

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

Stanice metra Hlavní nádraží

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavádí náhradní autobusovou...

2. března 2026  10:49,  aktualizováno 

Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice

U Kostelce nad Černými lesy zemřel po nezvládnuté jízdě řidič osobního vozu....

Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil....

2. března 2026  9:29,  aktualizováno  9:52

Aerolinky zrušily sedmnáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Letiště Václava Havla v Praze (8. dubna 2024)

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily sedmnáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...

2. března 2026  9:42

První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

2. března 2026

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

Policie vyšetřuje případ napadení nožem na pražském Žižkově. (21. října 2023)

Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou...

1. března 2026

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026)

Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.

1. března 2026  10:10

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník...

28. února 2026  22:30

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

28. února 2026,  aktualizováno  20:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.