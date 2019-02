Hlávkův most byl první betonový most v Česku. Podívejte se, jak se stavěl

Hlávkův most mezi Karlínem a Holešovicemi byl vůbec prvním betonovým mostem v Česku. V minulosti sloužil jako dopravní tepna do holešovických jatek. V průběhu let byl rozšířen až do podoby nynějšího soumostí a stal se součástí severojižní magistrály. Technická správa komunikací k výročí vyrobila vizualizaci z výstavby celého soumostí v průběhu let.