Dramatická záchrana muže se odehrála v noci z 22. na 23. července. Muž stál na mostním zábradlí a vyhrožoval, že skočí.
„Vyjednavač i záchranáři se mu jeho úmysl snažili rozmluvit. Muž však nechtěl komunikovat a začal po nich házet kamení, trubky a vše, co měl po ruce,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Později slezl ze zábradlí do mostní konstrukce, kam se již nedalo běžně dostat. „Na řadu proto přišli policisté ze zásahové jednotky pražské policie, kteří se za použití lezecké techniky k muži slanili,“ uvedla policie.
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Záběry tak zachycují policisty, kteří se za použití lezecké techniky spouštějí po mostě a následně s mužem mluví uvnitř konstrukce. „Dáme ti pouta na ruce a hasiči tě stáhnou dolů na ten člun. Dovezou tě na břeh,“ je slyšet na videu.
Policisté poté muže zajistili a upoutali do nosítek, ve kterých ho společně s hasiči spustili k hladině Vltavy.
„Dva metry! Počkej, já si ho odepnu. Dobrý, já jsem volnej, kluci můžete jet klidně,“ zaznívá při předávání muže na člun poříčního oddělení, který z hladiny zajišťoval bezpečnost zásahu.
Člun ho následně dopravil na břeh, kde si muže, který byl podle policie pod vlivem drog, převzali záchranáři. Poté ho převezli do psychiatrické nemocnice.