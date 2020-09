Hlávkův most přetěžuje doprava, unikátní pražské dílo je v dezolátním stavu

Mizející Praha Sledovat další díly na iDNES.tv

Most je unikátní v tom, že architekt použil odkrytou železobetonovou konstrukci.

„Beton byl do té doby obkládán kamenem, protože ho nepovažovali za vzhledný,“ řekl historik architektury Zdeněk Lukeš. „V 60. letech byl most rozšířen ještě o jednu mostovku, takže vlastně na dvojnásobek,“ dodal.

Most vytvořil architekt Pavel Janák spolu s inženýrem Františkem Menclem. „Jejich dílo je velice cenné. O to smutnější je pohled na Hlávkův most dnes, protože je v dezolátním stavu,“ řekl Lukeš. Most je hodnotnou ukázkou moderny z počátku 20. století.

Hlávkův most je třináctý most přes Vltavu po jejím proudu. Skládá se ze dvou částí, které propojují oba břehy řeky přes ostrov Štvanice. Obě části dohromady spojují Wilsonovu ulici na hranici Nového Města a Karlína s Bubenskou ulicí v Holešovicích. Je součástí Severojižní magistrály. Část, která spojuje Holešovice s ostrovem Štvanice, je svou konstrukcí velmi cenná.

Most je jedním z nejvytíženějších v Praze a jeho rekonstrukce by pro hlavní město znamenalo výrazné komplikace v dopravě. Musel by se totiž zastavit provoz Severojižní magistrály.

Základy, pilíře a nosné oblouky historických částí pražského Hlávkova mostu jsou v pořádku, ukázala v březnu tohoto roku diagnostika Kloknerova ústavu ČVUT. Nutné je zbourat jen konstrukci u Vltavské, která je ve špatném stavu. Praha nyní připravuje projekt rekonstrukce mostu, hotov by měl být do dvou let.



