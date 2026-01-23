Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie

  14:48aktualizováno  15:00
Kvůli hlášené střelbě zasahují v pátek odpoledne desítky policistů v česko-anglickém gymnáziu Fostra International v Roháčově ulici na pražském Žižkově. Oznámení prověřili a informace o střelbě se nepotvrdila, uvedli na síti X. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí, ujišťují.
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Připravujeme podrobnosti.

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík

Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se...

Kandidáty na ředitele pražské zoo jsou bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně zoo Lenka Poliaková a náměstek zoo Miroslav Machek....

23. ledna 2026  13:25

Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Matematik a podnikatel Karel Janeček plánuje přeměnit svoji vilu v centru Kolodějí na střední školu UNIQ pro 131 studentů. Proti záměru se zvedly hlasy obyvatel městské části a ta chystá k věci...

23. ledna 2026  13:19

Uhlíková dlaha pro Výtoň. Železničnímu mostu prodlouží životnost do generální opravy

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...

Železniční most na pražské Výtoni čeká v létě částečná rekonstrukce, která by měla o pár let prodloužit jeho životnost, než dojde k jeho definitivní opravě a slibovanému prodloužení životnosti o...

23. ledna 2026  12:08

Pane, vidíte dobře? Řidič jel s malým průhledem v namrzlém skle, dostal pokutu

Osobák si zřejmě spletl s tankem.

Jen s malou očištěnou plochou v námraze čelního skla jel v pátek ráno řidič po silnici v Praze 3. Zastavili ho místní dopravní policisté a za přestupek mu uložili pokutu, kterou na místě zaplatil. Ze...

23. ledna 2026  10:53

Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty

Praha 10 po letech sporů prodá bývalou radnici ve Vršovicích.

Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici....

23. ledna 2026  9:12

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy

Fakultní nemocnice Bulovka

Ordinace lékařské pohotovosti budou v Praze letos fungovat na stejných místech a ve stejném rozsahu jako loni. Praha rozdělí mezi sedm nemocnic a jednu polikliniku, které službu zajišťují, 27,35...

22. ledna 2026  20:35

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...

22. ledna 2026

Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  17:33

Stavební manévry za Prahou. Říčanům a Nehvizdům pomůžou nové obchvaty

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Středočeské Říčany získají nový obchvat, který propojí dálnici D1 u Všechrom se silnicí I/2. Tendr na projektovou dokumentaci vyhrálo sdružení firem Pontex, 4roads a SATRA, cena dosáhne téměř 30...

22. ledna 2026  16:35

