Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie
Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují
Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...
Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte
Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené
Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...
Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu
Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...
Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara
Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...
Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie
Kvůli hlášené střelbě zasahují v pátek odpoledne desítky policistů v česko-anglickém gymnáziu Fostra International v Roháčově ulici na pražském Žižkově. Oznámení prověřili a informace o střelbě se...
Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík
Kandidáty na ředitele pražské zoo jsou bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně zoo Lenka Poliaková a náměstek zoo Miroslav Machek....
Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají
Matematik a podnikatel Karel Janeček plánuje přeměnit svoji vilu v centru Kolodějí na střední školu UNIQ pro 131 studentů. Proti záměru se zvedly hlasy obyvatel městské části a ta chystá k věci...
Uhlíková dlaha pro Výtoň. Železničnímu mostu prodlouží životnost do generální opravy
Železniční most na pražské Výtoni čeká v létě částečná rekonstrukce, která by měla o pár let prodloužit jeho životnost, než dojde k jeho definitivní opravě a slibovanému prodloužení životnosti o...
Pane, vidíte dobře? Řidič jel s malým průhledem v namrzlém skle, dostal pokutu
Jen s malou očištěnou plochou v námraze čelního skla jel v pátek ráno řidič po silnici v Praze 3. Zastavili ho místní dopravní policisté a za přestupek mu uložili pokutu, kterou na místě zaplatil. Ze...
Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty
Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici....
Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku
Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...
Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy
Ordinace lékařské pohotovosti budou v Praze letos fungovat na stejných místech a ve stejném rozsahu jako loni. Praha rozdělí mezi sedm nemocnic a jednu polikliniku, které službu zajišťují, 27,35...
Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování
Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...
Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d
V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...
Stavební manévry za Prahou. Říčanům a Nehvizdům pomůžou nové obchvaty
Středočeské Říčany získají nový obchvat, který propojí dálnici D1 u Všechrom se silnicí I/2. Tendr na projektovou dokumentaci vyhrálo sdružení firem Pontex, 4roads a SATRA, cena dosáhne téměř 30...