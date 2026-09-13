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Hladina upouštěné Slapské přehrady klesla k úrovni zimního období

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  19:42aktualizováno  19:56

Slapská přehrada | foto: Radek Vebr, MAFRA

Hladina upouštěné Slapské přehrady klesla pod hranici 267,5 metru, dosáhla tak kóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho.

Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269,3 metru nad mořem. V sobotu ve 20:00 se dostala na 267,65 metru a dnes před 19:30 klesla na 267,47 metru, tedy pod zimní kótu.

Zimní hladina poskytuje prostor v nádrži pro zachycení případných povodní, které mohou hrozit s jarním táním. Nyní pokles hladiny na tuto úroveň nastal dříve kvůli hydrologickému suchu. Díky většímu odtoku ze Slap teče do dolního toku Vltavy stále potřebných 40 metrů krychlových za sekundu.

Bez manipulací na Vltavské kaskádě by byl průtok Vltavy v Praze navzdory dnešnímu deštivějšímu počasí pouze kolem deseti až 15 metrů krychlových za sekundu. Rychlost poklesu hladiny je přímo závislá na rozdílu mezi přítokem a odtokem. Minimální odtok z Vltavské kaskády je více než dvojnásobný oproti přítoku, proto hladina klesá.

Majitelé v uplynulých dnech vytáhli lodě z vody a odvezli je, v loděnicích rozebrali mola. Provozovatelé hausbótů zazimovali svá plavidla o měsíc dřív než v jiných letech.

Český svaz ochránců přírody organizuje záchranu škeblí uvízlých na březích Slapské přehrady. Hledá skupiny dobrovolníků, spolky, školní třídy i jednotlivce, kteří pomohou vrátit ohrožené živočichy do vody. Na Slapech žijí stovky tisíc škeblí několika druhů včetně chráněných velevrubů malířských. Je to jeden z nejvýznamnějších biotopů populací mlžů na Vltavě.

Orlická a Slapská přehrada mohou i bez deště vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržena. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha.

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