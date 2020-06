HIV pozitivních dál přibývá. Střední Čechy po Praze vedou v počtu nakažených

Zatímco loni od ledna do konce dubna byl virus podle údajů Státního zdravotního ústavu zjištěn u tří lidí s bydlištěm ve Středočeském kraji, letos to ve stejném období bylo dvakrát tolik – šest lidí. A mírný růstový trend se objevuje i ve srovnání za celý rok. Zatímco za rok 2018 přibylo ve středních Čechách 16 lidí s pozitivním nálezem HIV, loni už to bylo 18 případů. Přímo v měsíci dubnu byl letos ve Středočeském kraji na HIV pozitivně testován jeden pacient, jedná se o homosexuálního muže s bydlištěm v Mladé Boleslavi.