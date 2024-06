Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Hlasitá hudba, výherní automaty, spousta moderních i arkádových her a bar, kde se prodává alkohol. Tak vypadá dětské kasino v obchodním domě Máj v Praze. Podle majitelů je tento typ zábavy přesně to, co metropole potřebuje. Zařízení však navštěvují nejen rodiče s dětmi, ale i další dospělí, kteří tu popíjejí. Klinického psychologa Radka Ptáčka záběry z kasina šokovaly. Varuje, že se zde propojují jevy, které mohou u dětí vyvolat velmi vážné závislosti, jako je alkoholismus a gambling.