Herman z ANO se musí omluvit Peckové za výroky o Dozimetru, potvrdil soud

Krajský zastupitel Martin Herman (ANO) se musí omluvit středočeské hejtmance Petře Peckové (STAN) za to, že na sociálních sítích psal o jejím zapojení do kauzy Dozimetr. Příspěvky spojující političku s případem korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku musí ze svého profilu smazat. Potvrdil to ve čtvrtek odvolací středočeský krajský soud.