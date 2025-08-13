Vědci z ČVUT v Alpách testovali robotickou trojkolku, vyjela i černou sjezdovku

Jan Bohata
  11:10
Rychlý, odolný, konstruovaný pro náročné podmínky a nesoucí jméno po trojnohém koni z dánských legend. Takový je Helhest, nový robot vyvíjený odborníky z Fakulty elektrotechnické (FEL ČVUT). Už prošel testy v Alpách, v tuzemsku bude k vidění na podzim.

Nejde o jediný letní úspěch vědců a studentů z této instituce. Prestižní ocenění do Prahy vezou z amerického Denveru ze soutěže, v níž uspěli se svým autonomním taxíkem.

„Okem na zemi“ pro analýzu satelitních snímků by se podle pražských robotiků mohl zanedlouho stát Helhest. Ten během července prošel náročným testováním v Alpách, na němž se podílela také rakouská armáda a technická univerzita ve Štýrském Hradci.

Za vývojem trojkolky Helhest stojí vědci z pražské ČVUT. (30. července 2025)
„Konstrukce vzbudila velký zájem mezi zahraničními odborníky. Díky třem kontaktním bodům měl Helhest v terénu stabilní trakci i tam, kde čtyřkolové stroje ztrácely částečně kontakt se zemí,“ uvedl Tomáš Svoboda z FEL ČVUT.

Robotici z české metropole svůj stroj testovali v mimořádně náročných vysokohorských podmínkách s velkým převýšením a nadmořskou výškou přes 2 000 metrů. Helhest ani v této situaci nezaváhal a osvědčil své přednosti.

Nebyl problém zdolat černou sjezdovku, zvládl i krizové situace. Například při pádu do potoka se nezastavil a pokračoval v jízdě. „Naše roboty prokázaly výbornou technologickou prostupnost i ve výškách a náročných horských terénech,“ sdělil Svoboda.

Robot dosahuje rychlosti až 20 kilometrů v hodině, unese až 100 kilogramů nákladu a zvládne překonat půlmetrové překážky. Tým z FEL aktuálně ladí pokročilé autonomní chování založené výhradně na pasivních senzorech.

Studenti ČVUT porazili celý svět. Jejich autonomní auto vyhrálo soutěž

Tedy kamerách, senzorech IMU (základních prvků dronů a vyvažovacích robotů pro poskytování údajů o poloze) a magnetometrech bez použití LiDARu. Tento přístup nejen snižuje cenu, ale umožňuje i méně detekovatelné operace například ve vojenském prostředí.

Robot může sloužit například také pro záchranářské operace v těžce přístupném prostředí nebo pro detekci chemických látek. Na vývoji algoritmů se podílí další z úspěšných vědeckých týmů z FEL Martina Sasky, známý svými úspěchy v oblasti létajících robotů.

V náročném porovnání s produkty prestižních zahraničních center obstály i další roboti z FEL, pásový MARV a kolový Husky. MARV a další představují robotické platformy schopné autonomně zkoumat nepřístupné terény, včetně podzemních prostor či jeskyní bez dostupnosti signálu GPS.

Taxi z Denveru

Do světové špičky se dostal také tým studentů z FEL, jež se zúčastnil prestižního klání ACC Self-Driving Car Student Competition 2025 v americkém Denveru.

Pražané postoupili mezi osm nejlepších z více než šedesáti univerzit a ve finále nestačili jen těsně na tým z York University v kanadském Torontu. Naopak porazil i favorizované studenty z proslulé americké školy MIT.

Češi vyvinuli systém, který na dálku zastaví auto. Svět žasne, čeká na předpis

„Podle zadání musely studentské týmy navrhnout a realizovat autonomní taxislužbu, která v reálném čase naplánuje trasy, obslouží zákazníky, a přitom bude respektovat dopravní pravidla a překážky na trati,“ vysvětlil Radovan Suk z FEL.

Vozidla v měřítku 1:10 se musela v omezeném čase autonomně pohybovat po modelu města, plánovat trasy mezi nástupními a výstupními body, rozpoznávat dopravní značky, semafory a reagovat na překážky – včetně pohybujících se objektů.

Rektor ČVUT končí. Akademický senát přijal návrh na jeho odvolání

Loni v tomto klání Pražané zvítězili, což jim přineslo nejen prestiž, ale také přístup k výukovým materiálům a simulátorům. Díky tomu rozvinuli též další studentské projekty.

Na soutěž chtějí studenti z FEL navázat i doma. „Příští rok plánujeme v Praze uspořádat mezinárodní letní školu zaměřenou na autonomní systémy, kde studenti z celého světa získají zkušenosti s návrhem řídicích algoritmů, simulací i praktickým testováním na fyzických modelech vozidel,“ uvedl Tomáš Haniš, vedoucí týmu z FEL ČVUT.

Vědci z ČVUT v Alpách testovali robotickou trojkolku, vyjela i černou sjezdovku

