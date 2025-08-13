Nejde o jediný letní úspěch vědců a studentů z této instituce. Prestižní ocenění do Prahy vezou z amerického Denveru ze soutěže, v níž uspěli se svým autonomním taxíkem.
„Okem na zemi“ pro analýzu satelitních snímků by se podle pražských robotiků mohl zanedlouho stát Helhest. Ten během července prošel náročným testováním v Alpách, na němž se podílela také rakouská armáda a technická univerzita ve Štýrském Hradci.
„Konstrukce vzbudila velký zájem mezi zahraničními odborníky. Díky třem kontaktním bodům měl Helhest v terénu stabilní trakci i tam, kde čtyřkolové stroje ztrácely částečně kontakt se zemí,“ uvedl Tomáš Svoboda z FEL ČVUT.
Robotici z české metropole svůj stroj testovali v mimořádně náročných vysokohorských podmínkách s velkým převýšením a nadmořskou výškou přes 2 000 metrů. Helhest ani v této situaci nezaváhal a osvědčil své přednosti.
Nebyl problém zdolat černou sjezdovku, zvládl i krizové situace. Například při pádu do potoka se nezastavil a pokračoval v jízdě. „Naše roboty prokázaly výbornou technologickou prostupnost i ve výškách a náročných horských terénech,“ sdělil Svoboda.
Robot dosahuje rychlosti až 20 kilometrů v hodině, unese až 100 kilogramů nákladu a zvládne překonat půlmetrové překážky. Tým z FEL aktuálně ladí pokročilé autonomní chování založené výhradně na pasivních senzorech.
Tedy kamerách, senzorech IMU (základních prvků dronů a vyvažovacích robotů pro poskytování údajů o poloze) a magnetometrech bez použití LiDARu. Tento přístup nejen snižuje cenu, ale umožňuje i méně detekovatelné operace například ve vojenském prostředí.
Robot může sloužit například také pro záchranářské operace v těžce přístupném prostředí nebo pro detekci chemických látek. Na vývoji algoritmů se podílí další z úspěšných vědeckých týmů z FEL Martina Sasky, známý svými úspěchy v oblasti létajících robotů.
V náročném porovnání s produkty prestižních zahraničních center obstály i další roboti z FEL, pásový MARV a kolový Husky. MARV a další představují robotické platformy schopné autonomně zkoumat nepřístupné terény, včetně podzemních prostor či jeskyní bez dostupnosti signálu GPS.
Taxi z Denveru
Do světové špičky se dostal také tým studentů z FEL, jež se zúčastnil prestižního klání ACC Self-Driving Car Student Competition 2025 v americkém Denveru.
Pražané postoupili mezi osm nejlepších z více než šedesáti univerzit a ve finále nestačili jen těsně na tým z York University v kanadském Torontu. Naopak porazil i favorizované studenty z proslulé americké školy MIT.
„Podle zadání musely studentské týmy navrhnout a realizovat autonomní taxislužbu, která v reálném čase naplánuje trasy, obslouží zákazníky, a přitom bude respektovat dopravní pravidla a překážky na trati,“ vysvětlil Radovan Suk z FEL.
Vozidla v měřítku 1:10 se musela v omezeném čase autonomně pohybovat po modelu města, plánovat trasy mezi nástupními a výstupními body, rozpoznávat dopravní značky, semafory a reagovat na překážky – včetně pohybujících se objektů.
Loni v tomto klání Pražané zvítězili, což jim přineslo nejen prestiž, ale také přístup k výukovým materiálům a simulátorům. Díky tomu rozvinuli též další studentské projekty.
Na soutěž chtějí studenti z FEL navázat i doma. „Příští rok plánujeme v Praze uspořádat mezinárodní letní školu zaměřenou na autonomní systémy, kde studenti z celého světa získají zkušenosti s návrhem řídicích algoritmů, simulací i praktickým testováním na fyzických modelech vozidel,“ uvedl Tomáš Haniš, vedoucí týmu z FEL ČVUT.