Uprchlíky chce ubytovat i mnoho osamocených seniorů, říká hejtmanka Pecková

Jak se vám přílivu uprchlíků daří čelit?

Aktuálně za sebou máme největší nápor. U této krize je ale na rozdíl od covidu výjimečné, že v současné době nedokážeme předvídat další vývoj. Za covidu jsme postupně už věděli, jak se situace změní po přijetí určitých opatření, ale v tomto případě nevíte skoro nic. Může se stát, že konflikt zítra skončí a zoufalí lidé, kteří k nám přišli, se vrátí zpátky na Ukrajinu, ale může se stát, že jich naopak začne přicházet více.

Nicméně nyní počty klesají…

V nejsilnějších dnech jsme měli v Krajských asistenčních centrech pomoci uprchlíkům (KACPU) v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami 400 až 630 osob denně, nyní je to kolem stovky za 24 hodin. Ve společném KACPU Prahy a Středočeského kraje bylo za poslední den odbaveno 955 osob, v nejhorších dnech to přitom bývalo i 3 660 lidí denně. Čísla tedy významně klesají, zároveň více rozvážíme uprchlíky i do dalších krajů, aby se vyrovnala zátěž mezi jednotlivými regiony.

Jak se vám uprchlíky daří umisťovat, respektive ubytovávat?

S tím nastává problém. Na začátku téměř nikdo z příchozích na KACPU ubytování nepožadoval, protože tito lidé mířili za svými příbuznými nebo rodinám bydlení zařídili zaměstnavatelé. Nyní přichází více lidí, kteří tady nemají žádné vazby. Zároveň je naším cílem rodiny stěhovat do lepších podmínek. A za horší podmínky považuji i poměrně luxusní hotely, kde sice mají všechen servis, ale není to ideální pro normální žití a pro motivaci se osamostatnit od velkých skupin spoluobčanů a hledat si práci.

Kde ale vzít tolik volných bytů?

Je tu spousta bytů, které jsou prázdné, majitelé si je nechávají třeba jen na občasné přespání a bojí se je využívat ke komerčnímu pronájmu. V okamžiku, kdy by tím ale mohli pomoci druhému člověku v nouzi a ještě s garancí platby od státu, tak by měli motivaci byty poskytnout. Máme i spoustu nabídek od starších lidí. Ve středních Čechách žije mnoho seniorů, osamocených ve větším domě, kde mají nevyužitý prostor, a navíc musí platit náklady, podobně jsou na tom i mnozí samoživitelé. Ti všichni by mohli nabídnout ubytování a zároveň si tím pomoci ke snížení nákladů na energie pomocí příspěvku od státu.

Jak vlastně funguje komunikace s vládou na řešení této krize?

Myslím, že komunikujeme velmi aktivně. Každé úterý máme setkání s vládou, respektive asociace krajů s jednotlivými členy vlády, většinou s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Nyní začalo i lepší rozdělování umisťovaných uprchlíků do jednotlivých krajů, které teď řídí Národní asistenční centrum pomoci ve spolupráci s krajskými centry.

Není tedy nic, co by bylo třeba zlepšit?

Samozřejmě, vždy se něco najde. Například se vydá opatření vlády, něco se schválí a my pak čekáme poměrně dlouho na metodický pokyn, tedy upřesnění, jak dané opatření uchopit. Na druhou stranu je to úplně netypická situace a nemáme kde čerpat zkušenosti, a to ani v zahraničí. Mám se v takové situaci zlobit na vládu, že jí metodika trvala čtrnáct dní?

Víte, kolik Ukrajinců tady dlouhodobě zůstane?

Nevíme a nevědí to ani oni. Když s nimi komunikujeme, tak většina doufá, že se budou moci brzy vrátit domů. Někteří mají například respekt podepsat pracovní dobu, aby se nezavázali tady zůstat dlouhodobě. Říkáme jim, že to samozřejmě není problém. Například volyňští Češi, kterých jsme přivezli 940, přestože umějí česky a mají vztah k Česku, tak všichni se chtějí vrátit.

Když jsme u těch pracovních smluv, jak se daří zajišťovat pro Ukrajince pracovní uplatnění?

V regionu nyní máme kolem 25 tisíc Ukrajinců v ekonomicky produktivním věku, kteří se mohou ucházet o práci. Na konci února přitom bylo přes úřad práce nabízeno 67 tisíc dlouhodobě neobsazených míst. Se středočeským úřadem práce máme skvělou spolupráci, ihned komunikoval se zaměstnavateli a musím říci, že nám velmi dobře pomohli, ať už je to Škoda Auto, Toyota v Kolíně, či další.

Rychle zaměstnaly Ukrajince také zemědělské firmy v Polabí, které měly potíže sehnat sezonní zaměstnance. Navíc nyní spouštíme portál pro zprostředkování práce, který bude celý v ukrajinštině a rozšířený o nabídky ubytování. Nyní do něho zaměstnavatelé nalévají své nabídky zaměstnání a příští týden ho chceme spustit pro Ukrajince.

Kromě toho je třeba co nejrychleji vzdělávat děti utečenců. Jak jste na tom s kapacitami škol?

Ve středních Čechách v některých místech totálně chybí kapacity v mateřských i základních školách. Města a obce si prvotně poradily tak, že zřídily dětské skupiny, ať už v hasičárnách či v kulturních sálech, nebo vytvořily čistě ukrajinské třídy a vytipovaly maminky z řad Ukrajinek, které jsou učitelkami, a přidaly k nim koordinátory, aby bylo možné rozjet výuku. Nyní se na poli školství chystá řada opatření, která pomohou výuku zformalizovat, nastavit pravidla a zajistit finanční toky. Hlavním cílem bude navýšit kapacity škol o nevyužité prostory pro nové skupiny dětí, nikoli zvyšovat počty dětí ve stávajících třídách.