Jedna z přítomných na zastávce počínání mladíků pohotově vyfotila.
„Naskočili na vlak v 17:10. Žádáme rodiče, aby jim doma domluvili, ohrožují sebe i okolí,“ připojila výzvu k příspěvku na Facebooku.
„Podobná „zábava“ je velmi nebezpečná. Jízda na spřáhle, mezi vozy nebo na vnějších částech vlaku patří k nejnebezpečnějším formám rizikového chování na železnici,“ popsala pro redakci iDNES.cz mluvčí Českých drah (ČD) Nikola Moravcová.
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„Hrozí pád pod jedoucí vlak, střet s překážkou podél trati nebo v případě elektrizovaných tratí zásah proudem z trakčního vedení,“ varovala před možnými následky, které mohou znamenat i smrt.
Dodala, že takzvaný trainsurfing může mít během několika sekund tragické následky.
„Proto před podobným jednáním důrazně varujeme. Konkrétně v tomto úseku mohou vlaky jet až 100 kilometrů za hodinu, ale na jiných úsecích mohou jet až 160,“ zdůraznila mluvčí.
Policie o případu ví a zabývá se jím. Lidé, kteří nebezpečný trainsurfing provádějí, se navíc dopouštějí správních deliktů, mezi které patří nepovolený vstup do provozované železniční dopravní cesty a další možné přestupky na železnici.
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Příspěvek na sociálních sítích vyvolal řadu reakcí. Komentující tvrdí, že to není poprvé, co byli svědky podobného chování a někteří z nich dokonce věří, že dvojici poznali.
„Jednou seskakovali v Řeži, hned jsem to řekla průvodčí. Pokrčila rameny, že bohužel, že tam není kamera. Takže vlastně neřešitelná situace,“ myslí si jedna z nich.
Kamery ve stanicích spadají pod Správu železnic.
„V případě, že někdo z cestujících je svědkem takového jednání, měl by o něm informovat například staniční personál, který informaci může předat dále strojvedoucímu, případně kontaktovat přímo Policii ČR. Staniční personál samozřejmě situaci také monitoruje,“ dodala mluvčí ČD.