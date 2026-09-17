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Dvojice nasadila kukly a naskočila na rozjíždějící se vlak. Policie případ šetří

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  14:02

Dva mladíci naskočili na vlakovou soupravu v Libčicích nad Vltavou. (16. září 2026) | foto: Facebook: Veronika Erbanová

Dva mladí muži ve středu riskovali, když na zastávce Libčice nad Vltavou nedaleko Prahy za plného provozu místo dveřmi nastoupili na zadní část soupravy vlaku. Ten se dal do pohybu i s mladíky na spřáhle. Lidi čekající na nástupišti rizikové chování zaskočilo. České dráhy před podobným jednáním, které může končit smrtí, výrazně varují.

Jedna z přítomných na zastávce počínání mladíků pohotově vyfotila.

„Naskočili na vlak v 17:10. Žádáme rodiče, aby jim doma domluvili, ohrožují sebe i okolí,“ připojila výzvu k příspěvku na Facebooku.

„Podobná „zábava“ je velmi nebezpečná. Jízda na spřáhle, mezi vozy nebo na vnějších částech vlaku patří k nejnebezpečnějším formám rizikového chování na železnici,“ popsala pro redakci iDNES.cz mluvčí Českých drah (ČD) Nikola Moravcová.

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„Hrozí pád pod jedoucí vlak, střet s překážkou podél trati nebo v případě elektrizovaných tratí zásah proudem z trakčního vedení,“ varovala před možnými následky, které mohou znamenat i smrt.

Dodala, že takzvaný trainsurfing může mít během několika sekund tragické následky.

„Proto před podobným jednáním důrazně varujeme. Konkrétně v tomto úseku mohou vlaky jet až 100 kilometrů za hodinu, ale na jiných úsecích mohou jet až 160,“ zdůraznila mluvčí.

Policie o případu ví a zabývá se jím. Lidé, kteří nebezpečný trainsurfing provádějí, se navíc dopouštějí správních deliktů, mezi které patří nepovolený vstup do provozované železniční dopravní cesty a další možné přestupky na železnici.

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Příspěvek na sociálních sítích vyvolal řadu reakcí. Komentující tvrdí, že to není poprvé, co byli svědky podobného chování a někteří z nich dokonce věří, že dvojici poznali.

„Jednou seskakovali v Řeži, hned jsem to řekla průvodčí. Pokrčila rameny, že bohužel, že tam není kamera. Takže vlastně neřešitelná situace,“ myslí si jedna z nich.

Kamery ve stanicích spadají pod Správu železnic.

„V případě, že někdo z cestujících je svědkem takového jednání, měl by o něm informovat například staniční personál, který informaci může předat dále strojvedoucímu, případně kontaktovat přímo Policii ČR. Staniční personál samozřejmě situaci také monitoruje,“ dodala mluvčí ČD.

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