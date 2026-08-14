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Masy vody v ulicích Prahy. Město zaskočila velká havárie potrubí

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  16:48aktualizováno  18:25
Obrovské masy vody se valily ulicemi v pražské Libni nedaleko Palmovky. Prasklo tam vodovodní potrubí, na místě zasahovali hasiči i policisté. „V tuto chvíli je voda už uzavřená, aby dále neunikala na komunikaci,“ potvrdil redakci mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

„Praskl vodovodní řad o průměru 600 milimetrů,“ uvedl detaily Mrázek. „Zatím to vypadá, že to bude bez vlivu na zásobování pitné vody pro obyvatele,“ řekl redakci.

V pražské Libni došlo k havárii potrubí. (14. srpna 2026)
V pražské Libni došlo k havárii potrubí. (14. srpna 2026)
V pražské Libni došlo k havárii potrubí. (14. srpna 2026)
V pražské Libni došlo k havárii potrubí. (14. srpna 2026)
23 fotografií

Havárie se přihodila na křižovatce ulice Zenklova a náměstí Dr. Václava Holého.

Na místě zasahovali hasiči ze stanice Holešovice. „Spolupracovali jsme s Pražskými vodovody a kanalizacemi na zajištění uzávěru vody, aby k dalšímu úniku nedošlo,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

Hasiči na místo vyjížděli před 16. hodinou. Zásah ukončili poté, co společně s PVK uzavřeli dodávku vody do dotčeného potrubí.

Podle svědků z místa se nejednalo o velkou komplikaci v dopravě. Řídili ji policisté, a díky tomu prý situace byla přehledná. Omezení však na místě před šestou hodinou zůstaly.

Kolemjdoucí Jan pak uvedl, že incidentu chvíli přihlížel a nic podobného v okolí podle svých slov neviděl. „Byl to mazec, že budeme mít koupaliště uprostřed ulice jsem nečekal,“ uvedl s podivením.

„Nyní probíhá úklid nánosů, které se dostaly na povrch,“ sdělil redakci Mrázek kolem 17:30 s tím, že komunikace zůstává uzavřena.

Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění

„Byl tam silný únik vody na pozemní komunikaci. Silnice je dočasně uzavřená ve směru na autobusové nádraží,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. „Na místě jsou policisté, kteří dopravu regulují,“ dodal. Oprava podle něj začne až o víkendu.

Jen před několika dny došlo v pražských Stodůlkách k jiné havárii, kde při provádění tlakové zkoušky vodovodní potrubí prasklo a zemřel jeden z pracovníků. Na začátku srpna další nehoda zasáhla ulici José Martího v Praze 6, kdy se bez vody ocitlo asi 21 tisíc lidí.

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