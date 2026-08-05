Kvůli havárii jsou tisíce lidí z Veleslavína bez pitné vody, zásobují je cisterny

Havárie se stala v ulici José Martího v úterý večer a bez vody se ocitlo asi 21 tisíc lidí. PVK ve středu dopoledne obnovily dodávky pro zhruba 16 tisíc lidí. Tlak vody je však nižší než normálně.
„Rozmístění cisteren máme na webu. Někde je voznice a někde se zaváží balená voda,“ sdělil Mrázek.
Popřel informace ze sociálních sítí, že by cisterny pouze na krátkou chvíli zastavovaly a pak jely dál. „Cisterny stojí normálně v ulicích. Stojí tam voznice, takový ten návěs a jezdí auta s velkými cisternami a vodu průběžně doplňují. Proto mohou mít někteří lidé pocit, že jen projíždí,“ vysvětlil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
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Havárie vodovodu v Olomouci. Několik ulic je bez pitné vody, jinde teče zakalená
Oprava trvá delší dobu, protože v místě havárie se kříží vodovodní a plynové potrubí. Technici proto musí postupovat velmi opatrně. Havárie se stala v ústředních garážích ministerstva vnitra.
Mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman uvedl, že v zasažené oblasti není žádný domov seniorů ani dům s pečovatelskou službou, který by radnice provozovala.
Senioři či handicapovaní lidé, pro které je problematické přinést si vodu z náhradního zásobování, mohou podle Zemana využít sociální služby Prahy 6.
Havárie se stala v ulici José Martího.
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